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桃園推路邊停車線上繳費 特殊折扣直接砍半

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市交通局推路邊停車格線上繳費，透過桃園市民卡APP完成車輛綁定行動支付，折扣最深達5折（示意圖）。記者陳俊智／攝影
桃園市交通局推路邊停車格線上繳費，透過桃園市民卡APP完成車輛綁定行動支付，折扣最深達5折（示意圖）。記者陳俊智／攝影

桃園市交通局推動智慧化停車格，目標年底達1萬4200格，另為鼓勵民眾多利用行動支付APP繳款，將推最高5折優惠，活動將於6月1日上路，一路持續到7月底，8月之後另有優惠。

桃園市長張善政指出，以往透過人工開單，民眾至少得等3小時才能繳費，智慧停車設備在駛離停車格後15分鐘即可繳費。未來，地磁停車格由人工開立藍底停車繳費單，由地磁紀錄停放時間，不用再以人力來回巡查註記停放時間長短，智慧停車柱更做到無紙化，掃描車格旁QR碼就能繳費，。

交通局長張新福表示，為提升市民使用行動支付意願，交通局將原本需支付給超商每筆4.3元或4.5元的代收手續費回饋給民眾，與交通局合作的行動支付管道包括遠傳、橘子支付、街口支付、歐付寶、Pi錢包、iPASS MONEY、停車大聲公、車麻吉、icash Pay、全支付及悠遊付等，今年底前都享95折優惠。

5折則若透過桃園市民卡APP完成車輛綁定行動支付繳費，支付工具限一卡通MONEY、悠遊付、街口支付和全支付。

張新福說，5折優惠只到7月底，但民眾持續使用市民卡繳交停車費仍享95折優惠，呼籲民眾多加利用。

停車格 一卡通

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