桃園婦幼家暴攀升 警察局長吳坤旭「不是壞事」有玄機

虐童案頻傳，桃園市議員張碩芳今在議會質詢市長張善政對目前社福與社安網的看法，詢問婦幼、社會、警察、教育與衛生等單位有何加強預防辦法，並要求市長簽「桃園守護兒童公開連署書」；張善政會後在連署書上簽字，允設法加強防護。

張碩芳指出，張善政曾任行政院長，任桃園市長也邁入第3年，從中央到地方，對於政策的規畫與推動，應有全面且完整的掌握了解。國內最近頻傳虐童事件，身為市長應該有些想法，以避免類似事件一再重演，避免有下一個愷愷出現。另外，警察、教育、婦幼、社會和衛生5局與婦幼也息息相關，職權範圍應該也有可以做的預防工作。

桃園守護兒童公開聯署書主要訴求有3點，包括立即啟動桃園兒童保護聯合行動平台、強化第一線人員保護與通報訓練制度、推動兒保預警系統，張善政會後立即簽署。

張善政表示，虐童是社會最關注的社會議題，也是最不能忍受的事情，確實需要機制防範，包括人員訓練與監控設備建置等；副市長蘇俊賓則說預警工作很重要，要設法建立風險資料庫，而建立風險資料庫就有賴各局處平時的接觸，對象可能包括高風險家庭和非行少年等。

警察局長吳坤旭表示，雖然婦幼案件逐年上升，但此情不見得是壞事，而是代表以前躲在角落哭泣的被害者願意站出來了，「我相信這是好的」，未來會有更多婦女願意站出來，有助減少家暴案件。另外，如果基層警力在第一線處理案件有接觸婦女，也會特別留意婦女的狀況與表情變化，以此預防家暴。

針對保護婦幼，衛生局表示有透過接種預防針掌握幼童在家情況，如果沒有接種，衛生所訪視詢問原因一定要親眼見到小孩，確保安全；教育局則說加強相關教育宣導，也會做好巡堂及注意學生言行，若事件已經發生，也會做好相關心理輔導建設；社會局稱已成立防暴宣導師，將把新住民納入培訓對象；婦幼局說公托監管雲已建置完成，私托待中央修法突破法令限制。