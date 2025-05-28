桃園好市多周邊沒車格交通超亂 交通局將設收費車格
桃園市中壢過嶺地區近年快速發展，且人口眾多，更有美式大賣場好市多，不過道路周邊無標線，導致民眾時常亂停車，造成交通混亂，桃園市交通局表示，經評估分2階段畫設收費停車格，第一階段已於去年10月完成，第二階段停車格預計於6月中完成。
過嶺重劃區橫跨中壢、新屋、楊梅、觀音地區，近年大量人口移入目前過嶺里人口已達1萬2400人，僅次於青埔地區是中壢第2多人口數的里別，不過當地居民經常抱怨路邊遭外來車輛長期占用。
市議員張曉昀表示，她與過嶺里長邱本源多次會勘過嶺重劃區的路邊停車狀況，並請交通局分2階段畫設路邊停車格，第一階段停車格已於去年10月完成，第二階段停車格預計於6月中完成，此次範圍涵蓋松仁路、松德路、松勇路、松義三街、松勤路、松平路等路段，新增77格汽車格與81格機車格。施工完成後會提前張貼收費公告，汽車停車格預計7月1日開始正式收費。
過嶺里長邱本源表示，過嶺地區公有停車場僅1處，民眾貪圖方便都停在無畫設標誌標線的路邊，且部分民眾會更用車換車的方式占用停車空間。
交通局回應，過嶺重劃區新增103格汽車收費車位、81格機車位，預計7月1日起啟用收費。因應過嶺里日益增加的交通與停車需求，交通局二階段畫設路邊停車格作業，第一階段總計設置199格汽車收費車位及348格未收費機車格。
第二階段則預計6月底完成，將新增81格不收費機車停車位、汽車收費車位共103格，並於7月1日開始收費，考量地區居民實際使用情形及車流分布，分階段增設車格，以建立完善、合理的停車管理機制，未來將持續依據實際需求滾動式檢討，提升民眾停車便利性與整體交通秩序。
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