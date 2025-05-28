1顆25元！苗栗看守所「悟桐軒」客家粽端午節6萬顆完售

苗栗看守所招牌「悟桐軒」傳統客家粽好風味，1顆賣25元，今年端午節6萬多顆完售，下一波要等到今年8月，苗守還有水晶餃、水餃等商品歡迎訂購，電話037-327749。

端午節傳統吃粽子，苗守取醒悟及苗栗特色桐花之義，打出「悟桐軒」品牌，桂竹葉外包，菜脯、豬肉片、新社香菇等內餡，其中，胡椒粉還是請中藥行特調，1顆25元，每年端午節熱銷，今年備料6萬700顆，端午節還沒有到，已經訂購一空，下一波今年8月生產。

苗栗看守所指出，肉粽都是由17名收容人手作炒餡到包粽，一些參與收容人因為做久了，習得相關技巧與知識，耳濡目染之下，出所後會考慮從事餐飲方面相關行業，看守所除了肉粽外，還有水餃、水晶餃、煎餃等產品，既能使收容人培養一技之長，也能自給自足，並延續機關特色，歡迎大眾多多支持。