議員促加速推動新設高中與擴校 竹縣府：進行中

國民黨竹縣議員吳旭智今天質詢表示，竹縣規劃新設縣立實驗高中、六家高中與湖口高中的增班擴校、文興國中與自強國中改制為完全中學，應加速推動。竹縣府說，持續進行中。

新竹縣議會第20屆第5次定期會縣政總質詢，吳旭智質詢表示，竹縣人口增加產生就學等問題，而在地高中數不足，導致學生外流其他縣市，希望能夠加速增班、增校改善。

吳旭智說，對於縣府推動的高中5大方案包含設置縣立實驗高中、以及六家及湖口高中增班擴校、文興國中及自強國中改制為完全中學等，應加速進行。

新竹縣長楊文科答詢表示，對於新竹縣立實驗高中已上網招標，文興國中改制完全中學變更設計部分，雖仍在等中央補助，縣府將全力以赴。

竹縣府會後透過文字表示，縣立實驗高中已於5月9日上網招標、自強國中今天上網招標，另外在文興國中、以及六家、湖口高中部分則預計7月招標。