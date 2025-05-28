影／端午前夕桃園八德三元宮愛心粽飄香 邊緣家庭齊共享　

桃園市定古蹟八德三元宮秉持三官大帝庇佑鄉里、關懷弱勢精神，於端午佳節前夕的今天舉辦「關懷弱勢愛心送粽」捐贈儀式，主委呂林小鳳議員7年前拋磚引玉，今年有乾亨不銹鋼老董莊福順帶頭響應，共同捐贈至少1萬2千顆粽子，讓區內51里邊緣戶也能共享。

「每一顆粽子雖然不算貴重，但都承載著八德三元宮和所有志工滿滿的心意與人情味。」呂林小鳳說，盼透過這份溫暖，讓弱勢朋友共享佳節氣氛，品嚐充滿愛心的美味粽子，傳遞「社會有情，人間有愛」的正能量。她同時感謝三元關懷協會理事長暨乾亨不銹鋼老董莊福順響應，還有來自各界源源不絕的支持，熱心里長和社區關懷協會大力協助，讓這些承載著愛與關懷的粽子能送達八德區每個需要幫助的家中。

莊福順說，謝謝讓他有這個機會讓他在有能力之際也能將愛心分送給需要的人，自小時候起，父親就教導他，飲水思源，若有能力就幫助他人，讓他因此懷著感恩的心，希望能幫助且服務大眾，他也提醒在場的里長們，若有需要幫助的邊緣家庭、弱勢家庭，都可以向三元關懷協會提出，協助貧者解決眼前的關卡，順利度過每一天。

八德區公所區長蔡豊展說，三元宮主委呂林小鳳及參與捐贈活動的善心企業、志工朋友，讓愛心粽成了八德區這幾年極具特色的愛心活動，特別是弱勢的邊緣家庭也需要社會各界關注，他很感激八德三元宮熱心公益，長期協助照顧弱勢，讓許多邊緣戶也能感受社會溫暖。

呂林小鳳當場感謝51里熱心里長及社區關懷協會理事長們力挺，將愛心粽轉交轄區內需要關懷的家庭，同時也將部分愛心粽贈送給景仁、龍潭啟智、八德殘障、祥育啟智、嘉惠啟智等教養院、李樹林社會福利附設桃園教養院、人安社會福利基金會、華山基金會、真善美社會福利基金會等團體，讓愛心觸及更多需要幫助的人。