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雨彈將襲！桃市最大雨量恐達40毫米 今晚成立應變中心

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
中央氣象署下午針對6縣市發布大雨特報，恐一路下到晚上。聯合報系資料照
中央氣象署下午針對6縣市發布大雨特報，恐一路下到晚上。聯合報系資料照

氣象署指出，明天鋒面逐漸通過台灣，各地天氣不穩定。為因應明晨可能出現的降雨情況，桃園市政府稍早宣布，將於今晚10時成立三級應變中心，水務局將派遣人員留守，加強雨情監測，密切掌握氣候變化，也提醒民眾及各相關機關提前做好防汛準備。

市府表示，據氣象署預測，今日下午至明日下午天氣將逐步轉變，今日午後，受鋒面影響，桃市全區均將有短暫陣雨的機率，晚間則轉為陣雨或雷雨天氣，預估平地最大時雨量約0至10毫米。

至於明日凌晨至中午鋒面通過，可能引發短時強降雨，局部地區甚至有大雨或豪雨的可能，預計最大時雨量將達10至40毫米，午後隨著鋒面逐漸遠離，降雨趨於緩和，最大時雨量約0至15毫米。

水務局表示，為因應每年5月至11月防汛期，協助民眾防範颱風豪雨帶來的淹水風險，各區公所均備妥砂包供民眾領用，並於汛期結束後辦理回收等作業。

為加強及鼓勵公所積極辦理砂包發放及回收業務，市府也修正「桃園市政府防汛專用砂包整備領用及回收注意事項」獎勵規定，增加記功嘉獎額度，並發放獎金予回收沙包率排名前三的公所，盼響應資源回收再利用。

雨量 鋒面

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