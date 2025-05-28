桃捷綠線潛盾明再加一 拚2027年貫通所有隧道

桃園捷運綠線預計明年第1階段自坑口站通車至藝文中心站，2028年延伸至景福宮站，2030年主線全線通車。市長張善政今在市政會議表示，捷運綠線工程進度持續超前，其中，「GC02標」工程29日又有1部潛盾機將自巧克力站往大湳站發進，預計明年4月將完成逾1公里的隧道貫通，為捷運綠線邁向通車目標再跨一步。

張善政表示，「GC02標」1部潛盾機已完成整備，明日自巧克力站出發，沿八德區介壽路下方北上推進，預計明年完成至大湳站間隧道貫通；該段工程為串聯桃園與新北的重要門戶建設，也是捷運綠線邁向全線通車的里程碑。

張善政肯定捷工局近年累積豐富的隧道工程經驗，他說，「GC02標」潛盾隧道全長約10.52公里，為綠線施工條件最嚴峻的標段之一，涵蓋上下行線共計10條隧道，目前已有2條順利貫通，第3條也將於近日展開推進作業，市府今年將啟用7部潛盾機同步作業，目標2027年貫通全數隧道。

張善政說，大湳站為捷運綠線與三鶯線延伸八德段的關鍵交會點，未來將串聯八德、桃園市區至鶯歌、三峽，進一步銜接台北市，具備重要交通節點功能，對整體區域交通發展具有重大意義。