拍全家福照、送友善食品 苗栗月稱光明寺音樂會6/1下午登場

苗栗縣通霄鎮月稱光明寺辦的「銀暉閃耀燦人間」月光音樂會，將於6月1日下午2點在苗栗文化觀光局中正堂演藝廳演出，音樂會以「尊長敬老」為主題，期盼以讚頌樂音撼動每顆心靈，傳遞溫暖與喜悅的幸福樂章，增進家庭世代間相互尊重與關懷。

苗栗縣府文觀局指出，音樂會期盼促進世代和諧共融，攜手幫助無血緣的長者；現場將為鄉親免費拍攝具有紀念意義的全家福合照，結束後還贈送觀眾每人一份獲選農業部「2024 Eatender 銀髮友善食品」，以「讚頌」真善美的樂音，感恩長輩無私的愛與奉獻，為觀眾帶來歡笑滿滿的愛與溫度。

表演團體包舌善男子樂團、橡木子樂團、台中筑韻千歲讚頌團、福智兒童合唱團及第29屆金曲獎最佳台語歌手張艾莉等老中青三代的讚頌愛好者組成，期望透過讚頌供養傳遞美好，讓讚頌的樂音飄揚，善念的翅膀飛翔，引領觀眾反思家有一老、如有一寶鄉，長輩一定是家裡最重要的成員，歡迎闔家來聆賞，音樂會採索票入場。

索票資訊：本場次非親子節目，建議六歲以上觀眾觀賞，每人限索取兩張，索完為止， 索票地點：苗栗縣政府文化觀光局 1 樓服務台；里仁苗栗北安店（苗栗縣苗栗市北安街 17 號）；里仁竹南光復店（苗栗縣竹南鎮光復路 128 號）。