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地主28年前承諾開發條件未兌現 苗栗民代為佃農發聲

中央社／ 苗栗縣28日電

早年為配合銅鑼科學園區設置，地主台灣農林股份有限公司承諾退耕佃農優先以優惠價承購周邊住宅區開發案，至今遲未實現，苗栗縣議員黃芳椿今天質詢，請縣府協助主持公道。

國民黨籍苗栗縣議員黃芳椿在議會總質詢指出，民國86年農林公司曾立書承諾，為配合銅鑼科學園區所需九湖段土地，承耕人退耕後，公司在園區周邊土地經整體規畫開發，可得住宅區建築基地，同意提供承耕人優先以優惠價格承購。

黃芳椿表示，老一輩佃農逐漸凋零，離世前不忘叮囑後代妥善保存承諾書，當成重要財產，但將近30年過去，這項承諾遲未兌現。

黃芳椿說，去年三陽工業子公司喬松健康股份有限公司取得農林土地規劃開發銅鑼健康照護園區，佃農向他陳情，希望開發案送到縣府時，能夠予以退回，要求待農林公司與佃農間的承諾達成共識後再送審。

黃芳椿今天將陳情書轉交縣長鍾東錦，盼縣府給予協助。

鍾東錦表示，農林公司可能已換人經營，但他認為以前的承諾應該還是要算數，縣府會盡轉達義務，還是要依法行政，雙方間的私約承諾除了憑信用、良心，縣府也會規勸農林公司，希望與銅鑼鄉親做最好的溝通，讓事情圓滿落幕。

鍾東錦 議員 科學

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