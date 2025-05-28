竹縣15到24歲自殺增多 吳旭智促增諮商補助與輔導量能

新竹縣五大高中方案建設遲未收到中央補助，議員吳旭智今早在總質詢要求縣府全力以赴，縣長楊文科當場承諾「絕不跳票」。此外，吳旭智也發現新竹縣15歲到24歲的自殺人數增加最多，然而截至目前中央補助的青壯世代心理健康經費已使用7成，呼籲縣府盡快向中央再爭取經費。

針對自殺防治議題，吳旭智說，112年與111年相比，15歲到24歲的增加件數最多，且竹縣在全國自殺死亡人數增幅比例最高。新竹縣在中央今年度15到45歲青壯世代心理健康支持方案上，不到半年已使用7成經費，這項方案可協助15到45歲每人3次免費心理諮商，顯示新竹縣需求大，要求經費不能中斷，縣府更應主動出擊，增加輔導量能。

教育局長楊郡慈回應，現況在學校輔導措施與量能上持續強化，針對55班以上的學校，有專業人員駐點，可採預約方式辦理。下學年度將增聘6名專業人員，以巡迴方式來協助55班以下的學校。另外，學校正在盤點社會情緒學習課程相關內容，後續會推動新竹縣整體社會情緒學習實際課程執行，透過課程提升孩子情緒管理、與人和環境的相處，讓孩子們擁有自我意識並建立起正向素養。衛生局長殷東成也指出，青壯世代心理健康支持方案的經費若提早用完，將持續向中央申請費用。

中央預算短撥，恐影響教育，尤其是新竹高中五大方案建設，吳旭智指出，設校經費不論中央是否補助，縣府要全力以赴，中央統刪預算不能成為縣府刪減社福、教育、醫療的藉口，縣府要主動表態、爭取和溝通。

「高中五大方案持續進行，絕不能跳票！」楊文科答詢，高中五大方案經費的估計和預算均按照之前中央的承諾來辦理，至今仍不見中央要補助的經費35億，為不讓高中方案跳票，已先行上網發包，絕不能影響學生的受教權。

楊文科直言，若中央依法行政財劃法實際執行，經費沒有問題，但現階段財劃法不執行、又不給補助，他再度籲請中央依法行政，盡速依法撥款或財劃法依法執行。