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取締噪音車！桃園「靜桃計畫」聲音照相設備再增至50組

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃市府2023年起啟動「靜桃計畫」，市長張善政今宣布，5月起環保局將再增設15組的聲音照相設備，提升執法密度。記者朱冠諭／攝影
桃市府2023年起啟動「靜桃計畫」，市長張善政今宣布，5月起環保局將再增設15組的聲音照相設備，提升執法密度。記者朱冠諭／攝影

桃園改裝車噪音曾引發民怨，市府2023年起啟動「靜桃計畫」，去年藉由聲音照相取締噪音車輛的件數達310件，告發數量提升1.32倍，噪音陳情的案件數則下降31％。市長張善政今宣布，5月起環保局將再增設15組的聲音照相設備，將設備數由總數35組擴增至50組，同時結合市警局全國首創的「AI巡防系統」，以提升執法密度與效率。

張善政今在市政會議提到「靜桃計畫」執行成果，他表示該計畫自前年6月啟動至今即將滿兩年，透過科技執法取締改裝噪音車已超過300件，成功讓民眾陳情案件下降約三分之一，成效顯著；靜桃計畫主要針對深夜改裝噪音車進行取締，由於傳統人力取締相當吃力，市府改採科技執法方式，運用「聲音照相」設備進行24小時監控取締。

張善政表示，衡量執法成效的關鍵指標在於民眾陳情案件是否減少，據統計，透過1999市民專線及其他陳情管道接獲的噪音相關案件，相較專案實施前已下降約三分之一，非常可觀，為持續強化執法效能，環保局將再增加15組聲音照相設備，從目前的35組提升至50組，擴大監控範圍。

張善政也說，靜桃計畫將從單純的科技執法聲音照相，進階到導入物聯網與大數據分析技術，成為「智慧桃園」建設的重要項目之一，透過大數據分析，市府將能建立桃園市噪音熱點地圖，精準掌握各區域噪音狀況，為未來噪音管制政策提供科學化基礎；從科技執法到物聯網大數據升級，也代表桃園在噪音管制上達到重要里程碑，未來將持續運用科技手段，為市民打造更寧靜舒適的生活環境。

科技執法 桃園 噪音

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