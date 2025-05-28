桃園50位愛心媽媽親手包1200顆粽子 送愛弱勢家庭

端午佳節將至，桃園家扶中心中壢溫媽媽愛家服務隊舉辦連續24年不間斷的「粽香送溫情」活動，50名平均年齡約70歲的志工媽媽們，親手包製1200顆香氣四溢的愛心客家粽，並親自送到扶助的弱勢家庭手中。

粽子從無到有都是媽媽們親手包辦製作，並立刻將這些愛心粽分送給扶助家庭。其中，曾於2009年擔任隊長、中壢溫媽媽服務隊創隊元老之一的張秀娥，先前因照顧罹癌先生暫別志工行列，現74歲重當隊長，他表示，「感謝我的先生，還留給我一點時間，可以回饋社會。」

而在「粽香送溫情」的行動中，也有令人動容的故事，小栩自幼由年邁父親獨力扶養，志工媽媽去年親送粽子到小栩家，父親滿懷感恩迎接媽媽們的到來。媽媽們關心父親消瘦的情況，父親依舊堅強回應「沒事」，卻在半年後因急性肝炎突然離世，這個噩耗讓曾到家關懷的志工媽媽們深感惋惜。

父親的離世讓小栩的生活陷入了困境，之後由多年未見的母親照顧。母親得知父親生前對家扶的深情厚意後，特意託社工老師向志工媽媽們表達謝意，感謝他們一直以來的關懷與支持。