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桃園50位愛心媽媽親手包1200顆粽子 送愛弱勢家庭

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
端午佳節將至，桃園家扶中心中壢溫媽媽愛家服務隊舉辦連續24年不間斷的「粽香送溫情」活動，50名平均年齡約70歲的志工媽媽們，親手包製1200顆香氣四溢的愛心客家粽，並親自送到扶助的弱勢家庭手中。記者翁唯真／攝影
端午佳節將至，桃園家扶中心中壢溫媽媽愛家服務隊舉辦連續24年不間斷的「粽香送溫情」活動，50名平均年齡約70歲的志工媽媽們，親手包製1200顆香氣四溢的愛心客家粽，並親自送到扶助的弱勢家庭手中。記者翁唯真／攝影

端午佳節將至，桃園家扶中心中壢溫媽媽愛家服務隊舉辦連續24年不間斷的「粽香送溫情」活動，50名平均年齡約70歲的志工媽媽們，親手包製1200顆香氣四溢的愛心客家粽，並親自送到扶助的弱勢家庭手中。

粽子從無到有都是媽媽們親手包辦製作，並立刻將這些愛心粽分送給扶助家庭。其中，曾於2009年擔任隊長、中壢溫媽媽服務隊創隊元老之一的張秀娥，先前因照顧罹癌先生暫別志工行列，現74歲重當隊長，他表示，「感謝我的先生，還留給我一點時間，可以回饋社會。」

而在「粽香送溫情」的行動中，也有令人動容的故事，小栩自幼由年邁父親獨力扶養，志工媽媽去年親送粽子到小栩家，父親滿懷感恩迎接媽媽們的到來。媽媽們關心父親消瘦的情況，父親依舊堅強回應「沒事」，卻在半年後因急性肝炎突然離世，這個噩耗讓曾到家關懷的志工媽媽們深感惋惜。

父親的離世讓小栩的生活陷入了困境，之後由多年未見的母親照顧。母親得知父親生前對家扶的深情厚意後，特意託社工老師向志工媽媽們表達謝意，感謝他們一直以來的關懷與支持。

桃園家扶中心主任張伏杉，感謝中壢溫媽媽愛家服務隊多年來不畏辛勞，持續以行動傳遞節慶的溫暖與愛心，讓扶助家庭在端午佳節感受到社會的關懷與祝福。張也感佩媽媽們的無私奉獻，展現堅定的志工精神，並期盼有更多志同道合的夥伴加入，一起為弱勢家庭帶來更多希望與支持，讓愛的傳承延續不止息。

端午佳節將至，桃園家扶中心中壢溫媽媽愛家服務隊舉辦連續24年不間斷的「粽香送溫情」活動，50名平均年齡約70歲的志工媽媽們，親手包製1200顆香氣四溢的愛心客家粽，並親自送到扶助的弱勢家庭手中。記者翁唯真／攝影
端午佳節將至，桃園家扶中心中壢溫媽媽愛家服務隊舉辦連續24年不間斷的「粽香送溫情」活動，50名平均年齡約70歲的志工媽媽們，親手包製1200顆香氣四溢的愛心客家粽，並親自送到扶助的弱勢家庭手中。記者翁唯真／攝影

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