民代憂電動車消防設備不足 竹縣府將增購提升應變力

民進黨竹縣議員歐陽霆今天質詢表示，電動車日漸增加，縣內公私立停車場應設智慧自動通報系統等設備，避免火警發生，縣府說，將添購電動車防火等設備，提升電動車事故應變力。

新竹縣議會第20屆第5次定期會，歐陽霆今天質詢說，新竹縣有5000多輛電動車，數量多，應提升縣內停車場全面設置消防設備，而各分隊也應備有擋水板，若遇到火警，能緊急用一個小型蓄水池，讓電動車泡在其中降溫，避免持續燃燒。

歐陽霆說，希望縣內公私立停車場，也應設置智慧自動通報系統、多點式熱顯像偵測系統、低壓細水霧等消防設備，才能有效防堵電動車起火延燒，維護停車場公共安全。

新竹縣政府消防局局長陳中振表示，依據消防署頒布救災安全手冊，電動車火災搶救是以大量的水進行灌救，並搭配電動車防火毯防止火煙蔓延，因電動車有鋰電池，會產生爆炸性燃燒，同時生成有毒氣質，消防局也辦電動車搶救工作坊，訓練項目包含車體結構破壞、電動車防火毯及車底瞄子等演練，提升救災技能。

新竹縣政府交旅處長陳盈州說，竹縣府已向經濟部爭取新台幣6000多萬元經費，於全縣28個公有停車場建置202座電動車充電樁，契約均規定立體停車場充電樁應附設防火毯。

陳盈州表示，有關提議設置智慧自動通報系統、多點式熱顯像偵測系統、低壓細水霧消防設備，因涉及管線設計，將請縣府所轄及公所代管的停車場盤點後擬定計畫，逐年更新，確保室內停車空間安全。