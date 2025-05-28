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桃園將啟用智慧化路邊停車格 行動支付享優惠

中央社／ 桃園28日電

為提升路邊停車格便利性，桃園市交通局年底前將啟用1萬4200格智慧化停車格，覆蓋率可達75%，另為鼓勵市民利用行動支付APP繳納路邊停車費，6月起至年底也推出優惠措施。

桃園市政府交通局今天發布新聞稿表示，以往路邊停車透過人工開單，民眾須等3小時後才能繳費，但智慧停車設備可透過地磁、智慧停車柱偵測、紀錄車輛進出停車格時間，地磁停車格結合人工開立藍底停車繳費單，在車輛駛離停車格後15分鐘即可繳費。

交通局說，預計從6月起陸續動工，年底前將啟用1萬4200格智慧化停車格，覆蓋率可達75%，屆時民眾可掃描地磁藍底停車繳費單繳費，或透過智慧停車柱上QR-Code無紙化開單繳費，都可享有最高5折優惠。智慧設備建置後，將有效提升路邊停車格開單效率、增加行動支付繳費比率、促進停車格週轉等好處。

交通局長張新福指出，為提升市民使用行動支付意願，市府將原本需支付給超商每筆新台幣4.3元或4.5元的代收手續費用，全數回饋給民眾折扣停車費，從6月1日起至12月31日止，使用交通局合作的11間行動支付業者繳交停車費，即可立即享有95折優惠。

張新福說明，至於5折優惠活動，則專屬於透過桃園市民卡2.0 APP，於6月1日起至7月31日止，使用市民卡合作的一卡通MONEY、悠遊付、街口支付、全支付等數位支付工具，將享有停車費最高5折優惠，並可參加抽獎活動。5折優惠活動過後至年底前，使用市民卡繳交停車費仍享有加碼95折優惠，鼓勵市民朋友多加利用。

桃園 停車費 停車格

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