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新竹電動車激增 議員籲消防隊、停車場提升防災設備

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
他建議停車場應增設智慧自動通報系統、多點式熱顯像偵測設備及底盤滅火系統，提升停車場公共安全。考量電動車逐漸增多。圖／聯合報系資料照
他建議停車場應增設智慧自動通報系統、多點式熱顯像偵測設備及底盤滅火系統，提升停車場公共安全。考量電動車逐漸增多。圖／聯合報系資料照

新竹縣擁有超過5千輛電動車，數量在六都之外居全台之冠。議員歐陽霆指出，縣內消防隊的防火毯和擋水板等設備不足，難以有效應對電動車火災。他建議停車場應增設智慧自動通報系統、多點式熱顯像偵測設備及底盤滅火系統，提升停車場公共安全。縣長楊文科回應，目前縣內28處公有停車場均設有防火毯，針對議員提議增設設備，在財政允許之下，將請交旅處研議在公有停車場建置。

歐陽霆指出，新竹縣市在六都之外，電動車數量名列第一，每一千人就有8輛電動車，大新竹密度僅次於台北市，電動車火災不容忽視。他認為，縣內停車場全面設置消防設備防火毯，各消防隊也應該都要備有擋水板，遇到案件就能緊急用一個小型蓄水池，讓電動車泡在其中降溫，不要讓它持續燃燒。

竹縣消防局長陳中振回應，目前消防局配置有電動車防火毯19張、車底瞄子5具、緊急插頭13組及擋水板3組，114年將再添購電動車防火毯6張及車底瞄子5具，以提升電動車事故應變能力及消防同仁救災安全性。 

陳中振解釋，依據消防署頒布的救災安全手冊，電動車火災搶救是以大量的水進行灌救，並搭配電動車防火毯防止火煙蔓延。電動車因有鋰電池，會產生爆炸性燃燒，同時生成有毒氣質，因此消防局於去年辦理電動車搶救工作坊，並於今年補助各分隊辦理1場次的車輛破壞訓練，訓練項目包含車體結構破壞、電動車防火毯及車底瞄子等演練，提升救災技能。 

交旅處長陳盈州回應，縣府前年向經濟部爭取6千多萬元經費，全縣28個公有停車場建置202座電動車充電樁，契約均規定立體停車場充電樁應附設防火毯。至於議員提議設置智慧自動通報系統、多點式熱顯像偵測系統、低壓細水霧消防設備，因涉及管線設計，將請縣府所轄及公所代管的停車場盤點後擬定計畫，逐年更新，確保室內停車空間安全。

議員歐陽霆指出，縣內消防隊防火毯和擋水板等設備不足，難以有效應對電動車火災。記者郭政芬／攝影
議員歐陽霆指出，縣內消防隊防火毯和擋水板等設備不足，難以有效應對電動車火災。記者郭政芬／攝影
縣長楊文科回應，目前縣內28處公有停車場均設有防火毯，針對議員提議增設設備，在財政允許之下，將請交旅處研議在公有停車場建置。記者郭政芬／攝影
縣長楊文科回應，目前縣內28處公有停車場均設有防火毯，針對議員提議增設設備，在財政允許之下，將請交旅處研議在公有停車場建置。記者郭政芬／攝影

電動 新竹 停車場

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