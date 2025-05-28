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通霄海水浴場地標建物觀海樓老舊荒廢已久 縣府發包拆除完畢
苗栗縣沉寂多時的通霄海水浴場，去年舉辦沙雕藝術節吸引數十萬遊客造訪，備受好評，縣府文化觀光局今年將再邀請20餘位國內外沙雕藝術者現場創作，並斥資2千萬元作為前期工程經費，改善場域環境及建物設施，預計6月底完工。
前期改善工程上周二動工，包括拆樓、電力設施更新、新建步道及其他建物設施改善等，將會趕在6月底完工，以因應沙雕藝術者進駐創作。
首波引人注目的就是拆除沙灘邊上的觀海樓，這座通霄海水浴場內的地標建物，是很多人眺望海景的舊記憶所在，因結構老舊不堪使用，荒廢多年，如今終於功成身退，這兩天水泥結構體完全拆除完畢。
文觀局表示，今年的通霄沙雕藝術節系列活動預計7月12日正式開始，至9月14日為止。靜態沙雕展特別邀請來自日本、大陸、馬來西亞、印度、加拿大、烏克蘭等國外知名沙雕創作者，也有台灣原住民及通霄在地的曾煥昇、何政陞兩位藝術工作者，將創作23座大中小型沙雕作品，另每逢周末日也都會安排遊客體驗沙雕創作活動。
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