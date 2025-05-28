快訊

分屍殺人魔張介宗押看守所112天如度假 看報、看電視幾乎不與人互動

防教師遭施壓 日本聘「校園律師」是應對恐龍家長良藥？

iOS18.5傳災情！iPhone升級後玩10分鐘就「燙得像鐵板」 這兩代用戶卻受惠

聽新聞
0:00 / 0:00

通霄海水浴場地標建物觀海樓老舊荒廢已久 縣府發包拆除完畢

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
通霄海水浴場內的地標建物觀海樓，因結構老舊不堪使用，荒廢多年，如今終於功成身退。圖／本報資料照片
通霄海水浴場內的地標建物觀海樓，因結構老舊不堪使用，荒廢多年，如今終於功成身退。圖／本報資料照片

苗栗縣沉寂多時的通霄海水浴場，去年舉辦沙雕藝術節吸引數十萬遊客造訪，備受好評，縣府文化觀光局今年將再邀請20餘位國內外沙雕藝術者現場創作，並斥資2千萬元作為前期工程經費，改善場域環境及建物設施，預計6月底完工。

前期改善工程上周二動工，包括拆樓、電力設施更新、新建步道及其他建物設施改善等，將會趕在6月底完工，以因應沙雕藝術者進駐創作。

首波引人注目的就是拆除沙灘邊上的觀海樓，這座通霄海水浴場內的地標建物，是很多人眺望海景的舊記憶所在，因結構老舊不堪使用，荒廢多年，如今終於功成身退，這兩天水泥結構體完全拆除完畢。

文觀局表示，今年的通霄沙雕藝術節系列活動預計7月12日正式開始，至9月14日為止。靜態沙雕展特別邀請來自日本、大陸、馬來西亞、印度、加拿大、烏克蘭等國外知名沙雕創作者，也有台灣原住民及通霄在地的曾煥昇、何政陞兩位藝術工作者，將創作23座大中小型沙雕作品，另每逢周末日也都會安排遊客體驗沙雕創作活動。

通霄海水浴場內的觀海樓因結構老舊不堪使用，鎮公所及代表會決議拆除，這兩天水泥結構體已完全拆除完畢。記者吳傑沐／攝影
通霄海水浴場內的觀海樓因結構老舊不堪使用，鎮公所及代表會決議拆除，這兩天水泥結構體已完全拆除完畢。記者吳傑沐／攝影
前期改善工程上周二動工，包括拆樓、電力設施更新、新建步道及其他建物設施改善等，將會趕在6月底完工。記者吳傑沐／攝影
前期改善工程上周二動工，包括拆樓、電力設施更新、新建步道及其他建物設施改善等，將會趕在6月底完工。記者吳傑沐／攝影

馬來西亞 沙雕 建物

延伸閱讀

通霄海水浴場光電竣工卻無法售電 一審判公所要賠廠商近千萬

積極行動派里長！通霄烏眉里長溫昌瑞增「接送」服務

白沙屯媽回宮後話題持續燒 蓋醫院開大路議員都關切

影／白沙屯媽驚奇駐駕鎮公所 通霄鎮長不死心的懇求奏效

相關新聞

新竹電動車激增 議員籲消防隊、停車場提升防災設備

新竹縣擁有超過5千輛電動車，數量在六都之外居全台之冠。議員歐陽霆指出，縣內消防隊的防火毯和擋水板等設備不足，難以有效應對...

通霄海水浴場地標建物觀海樓老舊荒廢已久 縣府發包拆除完畢

苗栗縣沉寂多時的通霄海水浴場，去年舉辦沙雕藝術節吸引數十萬遊客造訪，備受好評，縣府文化觀光局今年將再邀請20餘位國內外沙...

竹市停七啟用在即 議員憂無人行道、五叉路口恐釀危險

新竹市議會今天至西大路「停七」立體停車場考察，議員提到停車場向外兩側都沒有人行道，行人安全堪憂，以及汽機車出口遇到危險5...

桃航空城安置街廓拆遷戶需負擔高額管線費？市府提解方

桃園市議員游吾日前邀集市府建管處等單位，協調拆遷戶安置街廓（選擇配地重建家園）挖地基土方清運問題，並達成共識，市府同意重...

東眼山森林開辦2大生態部落之旅 暑假前親子報名探索

再過一個多月暑假來臨，是否想為孩子規畫一趟自然與文化的親子旅程？農業部林業自然保育署新竹分署6月中、下旬分別在東眼山、復...

竹北中正西路禁左轉民誤闖 議員陳凱榮籲標誌調整、柔性宣導

新竹縣竹北市中正西路與中華路口交通壅塞，縣府交旅處5月將路口即日起調整為「禁止左轉」，議員陳凱榮發現，路口號誌過小，仍有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。