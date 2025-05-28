通霄海水浴場地標建物觀海樓老舊荒廢已久 縣府發包拆除完畢

苗栗縣沉寂多時的通霄海水浴場，去年舉辦沙雕藝術節吸引數十萬遊客造訪，備受好評，縣府文化觀光局今年將再邀請20餘位國內外沙雕藝術者現場創作，並斥資2千萬元作為前期工程經費，改善場域環境及建物設施，預計6月底完工。

前期改善工程上周二動工，包括拆樓、電力設施更新、新建步道及其他建物設施改善等，將會趕在6月底完工，以因應沙雕藝術者進駐創作。

首波引人注目的就是拆除沙灘邊上的觀海樓，這座通霄海水浴場內的地標建物，是很多人眺望海景的舊記憶所在，因結構老舊不堪使用，荒廢多年，如今終於功成身退，這兩天水泥結構體完全拆除完畢。