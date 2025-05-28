竹市停七啟用在即 議員憂無人行道、五叉路口恐釀危險

新竹市議會今天至西大路「停七」立體停車場考察，議員提到停車場向外兩側都沒有人行道，行人安全堪憂，以及汽機車出口遇到危險5叉口等。交通處也表示，停車場啟用，會請住戶將機車停入，挪出的空間後就可做人行道，危險路口部分將申請中央補助。

西大路為通往市區與竹科的重要道路，且鄰近竹蓮與西大路商圈，長期缺乏停車位。新竹市政府爭取中央前瞻補助，在西大路打造「停七」立體停車場，現進度已達97%。

新竹市議員林彥甫指出，「停七」向外延伸兩側都沒有人行道，民眾停好車後，走到路口非常危險，建議市府要一併改善，建置人行道；而鄰近交通繁忙的西大、食品、寶山五叉路口，也應評估調整交通號誌，避免車輛回堵。

新竹市議員蔡惠婷提到，汽、機車出去後，很快就遇到5叉口，這一直以來都是非常高風險的路口，未來要怎麼調控？此外，停好車後「下了車，我們都是走路的人」，可是在西大路、食品路，甚至寶山路、高峰路，完全沒有人行道，希望能夠盡快的搭配停車場規畫。

新竹市交通處長倪茂榮表示，西大路沒有行人空間，主要是因為民眾的店、家門口，完全沒有停車位，所以汽機車都停在自家門口前面，導致行人都沒地方走，民眾要走在馬路上，才能來到停車場，這也是為何要跟交通部申請該停車場。

倪茂榮說，停車場完工後，機車停車數量也夠，包括里民的月租還有臨停都可容納，就可以勸導民眾把車子停到停車場，讓店、家門口來做標線、人行道或行人設施。