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桃航空城安置街廓拆遷戶需負擔高額管線費？市府提解方

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
航空城航空城安置街廓地基墊高後，議員游吾和質疑土方沒有夯實。圖／議員游吾和直播畫面
航空城航空城安置街廓地基墊高後，議員游吾和質疑土方沒有夯實。圖／議員游吾和直播畫面

桃園市議員游吾日前邀集市府建管處等單位，協調拆遷戶安置街廓（選擇配地重建家園）挖地基土方清運問題，並達成共識，市府同意重建開挖產生的土方，不須進行檢測作業。

市府表示，由工程單位協助拆遷戶，提供航空城開發區內合適建築土方暫置場，幫拆遷戶省下提報計畫和檢測費用，縮短蓋房子的時間與簡化程序。

不過游吾和表示，拆遷戶還有很多問題需要市府和中央協助，包括桃園航空城開發案拆遷戶選安置街廓重建家園，卻面臨管線等基本設施工程跟不上重建，銀行藉口沒額度難辦貸款等問題。

另外，他今天上午到大園區埔心地區的安置街廓現場，質疑工程單位要墊高地基，但是回填的土方鬆軟沒有夯實，拆遷戶要蓋自己的房子，還要再花數十萬元改善，要求市府改善，市府強調回填都按規範作業，不影響拆遷戶重建，但是游吾和強調，工程單位基於要墊高地基等因素，填土堆高地基，但是住戶反映上層土質仍鬆軟，擔心重建時結構安全會受影響。

另外，拆遷戶先前反映台電和水公司雖然已經在地面下鋪好電線、水管，但是要接到用戶端有的距離遠，拆遷戶要自己花十多萬甚至數十萬元接管，市府地政局表示，已經和台電協調好，台電都預留好離安置街廓最近的接線口，方便拆遷戶重建時接線。

另外，拆遷戶接自來水時，也不需繳交挖開路面或人行道的修護費，只需把路面恢復平整不影響安全，市府會在最後階段一併改善人行道時，做好路面修護工作。

拆遷戶反映部分安置街廓道路原設有紐澤西護欄，進出不方便，游吾和已經請航空城工程處於昨天下午移除，保障居民通行順暢。福元宮後方退縮問題，也將由建管處協助處理，尊重在地信仰文化，維護重建正義。

高地 航空城 人行道

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