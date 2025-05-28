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東眼山森林開辦2大生態部落之旅 暑假前親子報名探索

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
暑假前，東眼山、復興區開辦昆蟲探索、部落文化生態之旅，竹藝復興導覽竹林體驗。圖／東眼山自然教育中心提供
暑假前，東眼山、復興區開辦昆蟲探索、部落文化生態之旅，竹藝復興導覽竹林體驗。圖／東眼山自然教育中心提供

再過一個多月暑假來臨，是否想為孩子規畫一趟自然與文化的親子旅程？農業部林業自然保育署新竹分署6月中、下旬分別在東眼山、復興區舉辦「發現森林小生命」昆蟲探索親子活動及「竹藝復興」兩天一夜部落文化與自然生態之旅，即日受理報名，歡迎民眾親子暑假前一起走進森林，體驗自然、知識旅程。

林保署新竹分署表示，暑假前，東眼山自然教育中心推出2個結合生態觀察與文化體驗之旅，6月14日及6月21日舉辦「發現森林小生命」昆蟲探索親子活動，每日2場共4場次，由專業自然教育老師帶領導覽，透過觀察工具近距離認識蝴蝶、螳螂、甲蟲、蜂類等森林昆蟲，親子學習辨識技巧與生態知識，培養孩子的環境保育意識，每人450元，即日受理名。

另由桃園市復興區部落竹藝職人桂竹協會與東眼山自然教育中心在6月28日至29日，辦理「竹藝復興」兩天一夜體驗活動，帶領民眾深入東眼山森林遊樂區及了解泰雅族卡普部落的桂竹工藝文化與生態，團體報名為限，每組2至8人，每人3800元，依報名人數享不同優惠價格（最低每人3000元），歡迎親子全家參與，即日起受理報名。有興趣民眾，可上台灣山林悠遊網預約報名，或上「東眼山自然教育中心－環境教育/戶外學習」FB粉絲專頁。

暑假前，東眼山、復興區開辦昆蟲探索、部落文化生態之旅，小朋友學習森林定向探險。圖／東眼山自然教育中心提供
暑假前，東眼山、復興區開辦昆蟲探索、部落文化生態之旅，小朋友學習森林定向探險。圖／東眼山自然教育中心提供
暑假前，東眼山、復興區開辦昆蟲探索、部落文化生態之旅，圖為夜遊生態觀察。圖／東眼山自然教育中心提供
暑假前，東眼山、復興區開辦昆蟲探索、部落文化生態之旅，圖為夜遊生態觀察。圖／東眼山自然教育中心提供

親子 新竹

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