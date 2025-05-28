東眼山森林開辦2大生態部落之旅 暑假前親子報名探索

再過一個多月暑假來臨，是否想為孩子規畫一趟自然與文化的親子旅程？農業部林業自然保育署新竹分署6月中、下旬分別在東眼山、復興區舉辦「發現森林小生命」昆蟲探索親子活動及「竹藝復興」兩天一夜部落文化與自然生態之旅，即日受理報名，歡迎民眾親子暑假前一起走進森林，體驗自然、知識旅程。

林保署新竹分署表示，暑假前，東眼山自然教育中心推出2個結合生態觀察與文化體驗之旅，6月14日及6月21日舉辦「發現森林小生命」昆蟲探索親子活動，每日2場共4場次，由專業自然教育老師帶領導覽，透過觀察工具近距離認識蝴蝶、螳螂、甲蟲、蜂類等森林昆蟲，親子學習辨識技巧與生態知識，培養孩子的環境保育意識，每人450元，即日受理名。