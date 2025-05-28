竹北中正西路禁左轉民誤闖 議員陳凱榮籲標誌調整、柔性宣導

新竹縣竹北市中正西路與中華路口交通壅塞，縣府交旅處5月將路口即日起調整為「禁止左轉」，議員陳凱榮發現，路口號誌過小，仍有許多用路人不知道此規定，且因左轉號誌燈取消，紛紛利用綠燈轉紅燈的短短幾秒搶左轉，相當危險，呼籲交旅處盡速調整標誌，還給用路人安全空間。

新竹縣府考量中正西路（西往東）左轉中華路口車流占，已影響內側車道續行車流，路口從今年5月8日起調整為「禁止左轉」，將內側左轉車道變更為直行車道，以疏解直行車流。宣導期至本月底，預計6月1日起正式執法，屆時未依標誌標線行駛者，依道路交通管理處罰條例可處600元至1800元罰鍰。

陳凱榮說，此措施上路才三周，他接到很多鄉親反應，現場雖有設置標誌，然因標誌過小，常有民眾誤闖，且因無左轉號誌燈，往往利用「綠燈轉紅燈」短短幾秒鐘搶左轉，非常危險，他認為宣導不足，建議應採「明確標示，柔性勸導」為原則。

交通旅遊處長陳盈州表示，中正西路禁止左轉中華路實施後，離峰時間疏解效果良好，但尖峰時間因雙向車流多超過道路容量，仍有塞車情況。目前，多數民眾已大致了解此路口禁止左轉，只有零星違規，將再提升標示標誌部分將再提升，宣導期預計至5月31日止，以維護公眾交通安全。