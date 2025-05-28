快訊

分屍殺人魔張介宗押看守所112天如度假 看報、看電視幾乎不與人互動

防教師遭施壓 日本聘「校園律師」是應對恐龍家長良藥？

iOS18.5傳災情！iPhone升級後玩10分鐘就「燙得像鐵板」 這兩代用戶卻受惠

竹北中正西路禁左轉民誤闖 議員陳凱榮籲標誌調整、柔性宣導

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
議員陳凱榮說，此措施上路才三周，他接到很多鄉親反映，現場雖有設置標誌，然因標誌過小，常有民眾誤闖。圖／議員陳凱榮提供
議員陳凱榮說，此措施上路才三周，他接到很多鄉親反映，現場雖有設置標誌，然因標誌過小，常有民眾誤闖。圖／議員陳凱榮提供

新竹縣竹北市中正西路與中華路口交通壅塞，縣府交旅處5月將路口即日起調整為「禁止左轉」，議員陳凱榮發現，路口號誌過小，仍有許多用路人不知道此規定，且因左轉號誌燈取消，紛紛利用綠燈轉紅燈的短短幾秒搶左轉，相當危險，呼籲交旅處盡速調整標誌，還給用路人安全空間。

新竹縣府考量中正西路（西往東）左轉中華路口車流占，已影響內側車道續行車流，路口從今年5月8日起調整為「禁止左轉」，將內側左轉車道變更為直行車道，以疏解直行車流。宣導期至本月底，預計6月1日起正式執法，屆時未依標誌標線行駛者，依道路交通管理處罰條例可處600元至1800元罰鍰。

陳凱榮說，此措施上路才三周，他接到很多鄉親反應，現場雖有設置標誌，然因標誌過小，常有民眾誤闖，且因無左轉號誌燈，往往利用「綠燈轉紅燈」短短幾秒鐘搶左轉，非常危險，他認為宣導不足，建議應採「明確標示，柔性勸導」為原則。

交通旅遊處長陳盈州表示，中正西路禁止左轉中華路實施後，離峰時間疏解效果良好，但尖峰時間因雙向車流多超過道路容量，仍有塞車情況。目前，多數民眾已大致了解此路口禁止左轉，只有零星違規，將再提升標示標誌部分將再提升，宣導期預計至5月31日止，以維護公眾交通安全。

陳凱榮今天也針對新北市三峽區發生3死12傷的重大車禍，強調守護學生通學安全刻不容緩，校園周邊綠底行穿線、斑馬線、通學區限速30公里等標線要普設，並以科技執法嚴揪不禮讓行人的行為，確保學子每天都能平安上學、快樂回家。 縣長楊文科回應，去年竹縣有22校、今年有26校提報校園周邊交通設施（含標 誌、標線及號誌）改善，竹縣每月開道安會報，結合跨縣府局處、跨單位資源長期關注學校週邊的通行環境，提昇學生通學安全。

議員陳凱榮發現，路口號誌過小，仍有許多用路人不知道此規，且因左轉號誌燈取消，紛紛利用綠燈轉紅燈的短短幾秒搶左轉，相當危險。記者郭政芬／攝影
議員陳凱榮發現，路口號誌過小，仍有許多用路人不知道此規，且因左轉號誌燈取消，紛紛利用綠燈轉紅燈的短短幾秒搶左轉，相當危險。記者郭政芬／攝影
議員陳凱榮今天也針對新北市三峽區發生3死12傷的重大車禍，強調守護學生通學安全刻不容緩，校園周邊綠底行穿線、斑馬線、通學區限速30公里等標線要普設。記者郭政芬／攝影
議員陳凱榮今天也針對新北市三峽區發生3死12傷的重大車禍，強調守護學生通學安全刻不容緩，校園周邊綠底行穿線、斑馬線、通學區限速30公里等標線要普設。記者郭政芬／攝影
議員陳凱榮說，標誌牌上寫著禁止左轉等文字，字太小且位置不佳，民眾解讀不易。圖／議員陳凱榮提供
議員陳凱榮說，標誌牌上寫著禁止左轉等文字，字太小且位置不佳，民眾解讀不易。圖／議員陳凱榮提供

車道 標誌

延伸閱讀

竹北氣爆少年全身91%燒燙傷 起訴3員工2人離職...竹瓦共賠1.1億

竹北氣爆連損21戶調查出爐！皮膜未更換釀災 新竹瓦斯3人起訴

議員促加速竹縣殯葬自治條例 關注竹北就近治喪計畫

獨／粉紅超跑要來竹北遶境 白沙屯媽祖10月至竹北天后宮

相關新聞

新竹電動車激增 議員籲消防隊、停車場提升防災設備

新竹縣擁有超過5千輛電動車，數量在六都之外居全台之冠。議員歐陽霆指出，縣內消防隊的防火毯和擋水板等設備不足，難以有效應對...

通霄海水浴場地標建物觀海樓老舊荒廢已久 縣府發包拆除完畢

苗栗縣沉寂多時的通霄海水浴場，去年舉辦沙雕藝術節吸引數十萬遊客造訪，備受好評，縣府文化觀光局今年將再邀請20餘位國內外沙...

竹市停七啟用在即 議員憂無人行道、五叉路口恐釀危險

新竹市議會今天至西大路「停七」立體停車場考察，議員提到停車場向外兩側都沒有人行道，行人安全堪憂，以及汽機車出口遇到危險5...

桃航空城安置街廓拆遷戶需負擔高額管線費？市府提解方

桃園市議員游吾日前邀集市府建管處等單位，協調拆遷戶安置街廓（選擇配地重建家園）挖地基土方清運問題，並達成共識，市府同意重...

東眼山森林開辦2大生態部落之旅 暑假前親子報名探索

再過一個多月暑假來臨，是否想為孩子規畫一趟自然與文化的親子旅程？農業部林業自然保育署新竹分署6月中、下旬分別在東眼山、復...

竹北中正西路禁左轉民誤闖 議員陳凱榮籲標誌調整、柔性宣導

新竹縣竹北市中正西路與中華路口交通壅塞，縣府交旅處5月將路口即日起調整為「禁止左轉」，議員陳凱榮發現，路口號誌過小，仍有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。