佃農遺囑還不忘台灣農林28年前承諾 民代促縣府主持公道

苗栗縣銅鑼科學園區開發時，地主台灣農林公司承諾退耕佃農優先優惠價格承購周邊土地開發案，至今28年沒有下文，縣議員黃芳椿表示佃農甚至遺囑還不忘，最近有新開發案，希望縣府主持公道，地方未達成共識前退回。

喬松健康股份有限公司今年4月24日上午10點在銅鑼鄉九湖社區活動中心，舉辦健康照護園區開發案公聽會，引發地方關心，黃芳椿指出，公聽會後1個多月內，鄉親連署近200人，希望縣府促使台灣農林正視28年前的承諾書。

黃芳椿今天在縣議會總質詢，遞交陳情書給縣長鍾東錦，鍾黃芳椿表示，根據台灣農林公司1997年的承諾書，顯示當年台灣農林公司配合銅科所需九湖段土地，承耕人退耕後，農林公司在周邊土地經整規畫開發，可得住宅區建築基地，同意提供承耕人優先優惠價格承購。

他說，一些承耕人佃農因此配合，並保存承諾書至今，當成重要財產，遺囑特別交代，但遲遲沒有下文，喬松健康擬在農林公司開發照護園區，4月24日公聽會在白天上班時間，以致許多年輕族群無法參加表達意見。

黃芳椿認為開發案影響環境、交通，及排放汙水等問題，與居民生活息息相關，如果有必要，另行舉行公聽會安排於例假日，且地方未達共識前，請縣府退回開發案，要求農林公司與佃農間的承諾。