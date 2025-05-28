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苗縣後龍首波西瓜開採上市 6月7日西瓜節邀大家來呷西瓜
苗栗縣2025後龍西瓜節「龍來呷西瓜」活動，將於6月7日在後龍鎮公所前廣場盛大舉行，今天上午公所搶先在南港里灣瓦首波開採上市的農地舉辦行銷活動，邀請遊客們來後龍品嘗消暑西瓜的美味和藝術文化饗宴。
今年的後龍西瓜節活動以親子藝文為主題，活動內容非常精彩，6月7日晚間7點登場的主秀邀請到「藝想台灣劇團」，這是全台唯一結合馬戲、特技、華麗服飾及進口偶裝，以人氣偶像「恐龍」帶領孩子們來一場奇幻的「悟空大戰恐龍馬戲團」的擬真秀。屆時現場還設有農產市集，展售後龍鎮的農特產品。
鎮長謝清輝表示，一邊吃西瓜一邊欣賞精彩的恐龍擬真劇，是今夏最棒的享受，這場演出勢必會帶給鄉親視覺上的震撼和驚喜。7日下午3點起，現場也免費發放西瓜提供給鄉親品嚐，讓大家吃好吃滿，同時也有一系列的音樂演出、宣導活動和趣味互動遊戲，讓大家在品嚐西瓜的同時，享受優質音樂表演的樂趣。
瓜農陳錫欽說，今年栽種上千株花寶西瓜，搶在端午節前夕正式開採，以產地價每台斤22元在清海宮旁的農地銷售，歡迎連假期間來後龍好望角賞花或海角樂園遊玩民眾前來購買，每日產量有限，售完為止。
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