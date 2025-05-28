竹市府幸福宜居網2.0助民掌握房市 今年平台再進化

新竹市政府攜手民間業者昨舉辦「114年度第2場不動產交易安全巡迴座談會」，與超過150名不動產業者齊聚一堂，共同探討如何提升交易安全，打造更友善的房地產市場。座談會中，竹市府分享不動產防詐與交易安全新知，並說明中油市地重畫、光埔二期自辦市地重畫等重大建設進度，同時介紹「新竹市幸福宜居網2.0」的創新功能，協助民眾掌握房市資訊。

市府指出，市府積極促進跨縣市合作，推出「新竹市幸福宜居網2.0」，整合新竹縣市地政資訊資源，建立資訊共享，其中的多功能GIS圖台，今年平台再度進化，除更新圖資全面建置竹市113年最新版立體模型及關埔地區UAV圖資，還有三維建物技術顯示，透過市府自建的高精度UAV立體建模，可呈現城市建設及建築物變動，市民可輕鬆查詢地價或各區的建物現況。

地政處指出，為了實現安居科技城的願景，市府推出「新竹市幸福宜居網2.0」，全國首創三維地籍建物產權模型及立體實價登錄價格資訊，以淺顯直觀的方式，提供民眾快速了解周邊設施，並掌握不同社區的價格分布狀況及模擬當前房價趨勢，為尋找適合的居住物件、查詢產權情況及觀察市場動態的最佳幫手，市府與新竹縣政府共享資料，打造全國首個跨縣市合作的地理資訊圖台，更將規畫擴展至苗栗縣，實際展現竹竹苗生活圈一站查詢的願景，歡迎多加利用。

地政處表示，座談會除整理各項地政業務新制外，也利用此次竹竹苗不動產業者齊聚的良機，分享竹市府積極提升基礎環境及建設的具體成果，如施工中的東區光埔二期自辦市地重畫案、即將啟動的公辦市地重畫案，包括中油油庫與都市計畫公共設施用地專案通盤檢討，以及配合桃竹苗大矽谷計畫積極進行中的光埔二期北側農業區整體開發可行性規劃（光埔三期）與頭前溪都市計畫（竹科X計畫第二期）等最新進展。