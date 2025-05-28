韓團CIX帶路遊桃園特色料理讚不絕口 首播時間看這裡

桃園市觀光旅遊局拓展國際旅客市場，近日與韓國娛樂公司CJ ENM及旗下頻道tvN合作，邀請韓團CIX拍攝「Hashtag Travelog桃園篇」宣傳影片，透過CIX角度帶領民眾泰所桃園美食、文化和特色景點。

桃園觀旅局指出，「HashtagTravelog」是tvN招牌節目，以發掘社群媒體熱門標籤為靈感，帶領觀眾探索全球旅遊景點。此節目首度到桃園拍攝，由CIX成員BX、昇勳、龍熙和炫晳帶路，造訪大溪老街、茶博館和水族館，大啖夜市小吃，品嘗道地客家美食，他們都對桃園讚不絕口，迫不及待要跟民眾分享。