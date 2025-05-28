聽新聞
0:00 / 0:00
韓團CIX帶路遊桃園特色料理讚不絕口 首播時間看這裡
桃園市觀光旅遊局拓展國際旅客市場，近日與韓國娛樂公司CJ ENM及旗下頻道tvN合作，邀請韓團CIX拍攝「Hashtag Travelog桃園篇」宣傳影片，透過CIX角度帶領民眾泰所桃園美食、文化和特色景點。
桃園觀旅局指出，「HashtagTravelog」是tvN招牌節目，以發掘社群媒體熱門標籤為靈感，帶領觀眾探索全球旅遊景點。此節目首度到桃園拍攝，由CIX成員BX、昇勳、龍熙和炫晳帶路，造訪大溪老街、茶博館和水族館，大啖夜市小吃，品嘗道地客家美食，他們都對桃園讚不絕口，迫不及待要跟民眾分享。
觀旅局代理局長王麗娟表示，桃園是國際旅客的必訪之地，很高興攜手CJ ENM、tvN和CIX向全世界展示桃園。節目將於韓國時間5月28日晚間9時在韓國tvN SHOW頻道首播，另於台灣時間6月1日晚間6時50分在tvN Asia頻道撥出，未來還會陸續在香港、馬來西亞、印尼與菲律賓等地頻道播出。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言