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韓團CIX帶路遊桃園特色料理讚不絕口 首播時間看這裡

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市觀光旅遊局拓展國際旅客市場，近日與韓國娛樂公司CJ ENM及旗下頻道tvN合作，邀請韓團CIX拍攝「Hashtag Travelog桃園篇」宣傳影片。圖／桃園市觀光旅遊局提供
桃園市觀光旅遊局拓展國際旅客市場，近日與韓國娛樂公司CJ ENM及旗下頻道tvN合作，邀請韓團CIX拍攝「Hashtag Travelog桃園篇」宣傳影片。圖／桃園市觀光旅遊局提供

桃園市觀光旅遊局拓展國際旅客市場，近日與韓國娛樂公司CJ ENM及旗下頻道tvN合作，邀請韓團CIX拍攝「Hashtag Travelog桃園篇」宣傳影片，透過CIX角度帶領民眾泰所桃園美食、文化和特色景點。

桃園觀旅局指出，「HashtagTravelog」是tvN招牌節目，以發掘社群媒體熱門標籤為靈感，帶領觀眾探索全球旅遊景點。此節目首度到桃園拍攝，由CIX成員BX、昇勳、龍熙和炫晳帶路，造訪大溪老街、茶博館和水族館，大啖夜市小吃，品嘗道地客家美食，他們都對桃園讚不絕口，迫不及待要跟民眾分享。

觀旅局代理局長王麗娟表示，桃園是國際旅客的必訪之地，很高興攜手CJ ENM、tvN和CIX向全世界展示桃園。節目將於韓國時間5月28日晚間9時在韓國tvN SHOW頻道首播，另於台灣時間6月1日晚間6時50分在tvN Asia頻道撥出，未來還會陸續在香港、馬來西亞、印尼與菲律賓等地頻道播出。

桃園市觀光旅遊局拓展國際旅客市場，近日與韓國娛樂公司CJ ENM及旗下頻道tvN合作，邀請韓團CIX拍攝「Hashtag Travelog桃園篇」宣傳影片。圖／桃園市觀光旅遊局提供
桃園市觀光旅遊局拓展國際旅客市場，近日與韓國娛樂公司CJ ENM及旗下頻道tvN合作，邀請韓團CIX拍攝「Hashtag Travelog桃園篇」宣傳影片。圖／桃園市觀光旅遊局提供

頻道 桃園 客家美食

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