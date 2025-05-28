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端午節將至 竹市府啟動食品專案稽查推「粽」點5步驟

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市衛生局於端午節前啟動「端午節食品專案稽查」，共抽驗市售粽子及其餡料共30件，檢驗項目包括防腐劑、微生物及食品添加物等，全數符合食品安全規定。圖／新竹市府提供
新竹市衛生局於端午節前啟動「端午節食品專案稽查」，共抽驗市售粽子及其餡料共30件，檢驗項目包括防腐劑、微生物及食品添加物等，全數符合食品安全規定。圖／新竹市府提供

端午連假將至，新竹市衛生局為確保民眾在佳節期間安心享用美味粽品，於端午節前啟動「端午節食品專案稽查」，並推出「粽」點5步驟，從源頭稽查、食安管理到營養宣導建構三層防線，這次共抽驗市售粽子及其餡料共30件，檢驗項目包括防腐劑、微生物及食品添加物等，全數符合食品安全規定。

衛生局說明，「粽」點5步驟第一步是「粽香四溢心不慌，稽查抽驗嚴把」，這次專案共抽驗市售粽子及其餡料共30件，稽查對象涵蓋食品製造業者、超市、賣場及傳統市場等多元販售通路，共實地查核12家業者，結果為6家一次合格，另6家限期改善後複查也全數合格，抽驗與檢驗結果已公布於衛生局官網供民眾查詢參考( http://dep.hcchb.gov.tw )。

第二步是「聰明選購美味粽，留意標示有保障」，衛生局說，民眾購買粽品應選擇信譽良好、合法的商家，並檢查外包裝是否標示完整，包括製造日期、保存條件、成分及過敏原等資訊，以保障食用安全。面對網購盛行，民眾應注意標示是否清楚、查來源是否可靠、慎思評價再下單、取貨時注意產品狀況。

第三步是「保存應注意溫度，食安無虞最對味」，衛生局指出，常見粽子餡料如鹹蛋黃、香菇、蝦米與肉類等，屬高蛋白、高水活性食材，若保存不當容易變質。業者在製作與販售時，應依「食品安全衛生管理法」規定，確保作業環境整潔、器具清潔，原料新鮮且經充分加熱，若無法即時食用完畢，應冷藏或冷凍保存，避免長時間置於室溫。解凍後需食用應加熱至中心溫度達70℃以上，確保食品的安全。如發現異味或外觀異常，應立即丟棄，避免食用。

第四步是「端午吃粽有撇步，營養均衡不過量」，衛生局提醒，粽子多以糯米與高油高鹽餡料製成，熱量負擔較高，建議作為正餐適量享用，另外可搭配超過半碗的蔬菜和拳頭大的水果，增加纖維與營養攝取，也能增加飽足感。餐間則可喝杯牛奶搭配少量堅果當點心，補足一日所需的營養，吃得健康無負擔，吃粽不增重。

第五步為「粽情佳節五月五，運動健康同步行」，衛生局表示，節慶美食享受之餘，也別忘了適度運動，促進消化、避免體重增加。鼓勵民眾多加利用連假時間參與戶外活動，維持規律運動習慣，讓端午節不只吃得開心，更活力滿滿。

衛生局 粽子 抽驗

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