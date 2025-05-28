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新竹輕軌動起來6月申請補助 交通部點頭加速紅藍線規畫

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
交通處表示，5月14日新竹縣、市政府拜會交通部鐵道局時，針對計畫遭遇的困難提出說明，交通部鐵道局同意辦理整合可行性研究。圖／新竹市政府提供
交通處表示，5月14日新竹縣、市政府拜會交通部鐵道局時，針對計畫遭遇的困難提出說明，交通部鐵道局同意辦理整合可行性研究。圖／新竹市政府提供

近日網路熱議「下一個需要蓋捷運的是哪裡？」許多網友留言新竹。新竹市政府擔任大新竹輕軌紅藍線整合可行性研究的主政單位，5月14日與新竹縣政府拜會鐵道局。中央對此計畫給予正面肯定，將參考其他縣市，補助輕軌整合可行性研究經費。

新竹市代理市長邱臣遠指出，新竹市人口約45萬人、新竹縣人口約59萬人，加上新竹科學園區超過17萬名從業人口及5所大學，大新竹地區流動人口已超過100萬人。園區外溢的交通流量早已超出現有道路系統的負荷，發展軌道系統是解決大新竹交通問題的有效方式。

新竹市交通處說明，去年2月行政院已將大新竹輕軌納入桃竹苗大矽谷計畫。市長高虹安於去年3月7日率市府團隊拜會行政院，爭取專案補助大新竹輕軌計畫，並責成交通處籌措預算，先行辦理輕軌紅藍線整合可行性研究的招標作業。

但因計畫研究範圍擴大、運輸模型重建複雜、人事成本增加等因素，導致廠商投標意願不高。經重新訪價後提高預算，並於今年1月20日由邱臣遠參加國發會召開的桃竹苗大矽谷計畫研商會議，向國發會主委爭取4600萬元補助，亦獲交通部允諾協助。經與新竹縣政府凝聚共識後，竹市府於今年3月4日函文向交通部申請全額補助。

交通處表示，5月14日新竹縣、市政府拜會交通部鐵道局時，針對計畫遭遇的困難提出說明，交通部鐵道局同意，大新竹輕軌紅藍線整合可行性研究路網可依據2021年4月18日獲備查的紅藍線整體路網接續辦理整合可行性研究，將大幅縮短規畫期程。至於整合可行性研究的經費部分，交通部鐵道局也給予正面回應，將參考其他縣市案例予以補助。

交通處補充，為加速實現大新竹輕軌計畫，市府正依交通部鐵道局意見撰擬申請計畫書，並整合新竹縣、市輕軌建設計畫相關資料，預計於6月底前發文向交通部申請補助，並接續辦理整合可行性研究的招標作業。

新竹市交通處說明，去年2月行政院已將大新竹輕軌納入桃竹苗大矽谷計畫。圖／新竹市政府提供
新竹市交通處說明，去年2月行政院已將大新竹輕軌納入桃竹苗大矽谷計畫。圖／新竹市政府提供

輕軌 新竹 交通部

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