桃園鐵路地下化平鎮站 拍板採南延方案

桃園鐵路地下化推動中，平鎮車站永久站址爭論多時，市議員陳韋曄昨在議會追問新進度，市長張善政說，已拍板車站「南延」到環南路方案，保留與捷運橘線聯合開發可能性。台中捷運藍線全力推動，土建細設及監造3標案完成簽約，最快明年底招標。

台鐵因應桃園鐵路地下化規畫新建平鎮站，明年先啟用平鎮臨時車站；永久車站設址何處？台鐵與鐵道局原期望在環南路與新富一街北側興建，但地方認為腹地太小，力爭車站「南移」至老街溪南側，中央考量服務旅客人數與桃市府討論後，決議僅「南延」，並設聯通道至環南路以西。

張善政昨說明，平鎮車站「南延」方案車站雖長，但可兼顧新富一街住宅區居民通勤、發展需求，並保留與捷運橘線開發的可能性。

針對南延方案，地方大多認同。陳韋曄建議，環南路以南的出口先做，否則待橘線拍板再蓋，恐得再等至少10年，市議員王珮毓昨說，市府盡快推動捷運橘線，並優先興建平鎮龍潭高架段。

市府表示，南延方案預計設置135公尺長的地下穿堂層，出口近老街溪，有望與捷運橘線比鄰，但捷運橘線尚在可行性研究階段，確切路線、站點未定；環南路以南未做出口，也是因為橘線未定案，屆時將研究民眾安全通行的方法。

平鎮站南延的地下層工程，桃市府與鐵道局協議，該段屬於地下化工程，經費由鐵道局負擔；未來與捷運橘線連結方式與經費分擔，雙方同意待橘線定案後討論。

台中捷運藍線核心工程BM01機電標5月14日已簽約，預計6月動工；中捷藍線土建工程細部設計及監造案BD01、BD02、BD03標5月26日簽約，最快明年底招標，力拚2034年完工通車。

中市捷工局長蘇瑞文說，捷運藍線橫跨8個行政區，並串聯沙鹿車站、捷運綠線、台中車站等節點，因各區段設計難度與介面條件差異大，市府採3標並行策略，土建工程最快明年底招標。