國軍要在桃園蓋新靶場？張善政：市府未收到通知

國防部因射擊訓練需求，規畫在南北3地增建新靶場。陸軍少將退役的桃園市議員于北辰今在議會質詢點出靶場常因射擊聲音大變成嫌惡設施，但事關國防，市府應該支持國軍，在選址與設計方面，從旁給予協助；桃園市政府表示，目前未接獲軍方通知，將主動聯繫溝通。

據了解，陸軍因訓練需求，有意蓋輕兵器靶場，已編預算做先期規畫，考量地點除了桃園，還有新北與南部縣市，而桃園選址目前鎖定中壢地區。

于北辰指出，靶場常因子彈射擊聲音大，周邊民眾易受驚擾，所以很多靶場早上8時之前不能訓練，中午12時至2時也得停止射擊，下午5時之後通勤尖峰怕流彈波及路過車輛也要打靶，真正能訓練的時間非常有限，對整體戰力也有影響。

于北辰說，很多靶場因為噪音問題成為民眾眼中的嫌惡設施，但打靶訓練是提升國防戰力的必要功課。市府在國軍要蓋靶場一事應該站在支持角度，但靶場位置要審慎評估考慮，盡量減少影響民眾，最好能蓋全罩式的靶場，不論晴天下雨都能訓練，也能減少噪音擾鄰問題。

桃園市長張善政答詢時表示，市府未接收到國軍要蓋靶場的通知，需要進一步了解情況；民政局事後查詢指國軍確實有想蓋室內靶場，但細部規畫可能涉及國防敏感資訊與機密，不方便替陸軍說明。

民政局表示，市府尊重國防政策與國軍訓練需求，為了有效配合國防需求並保障市民的安寧，近期將透過桃園市後指部與陸軍司令部溝通，請區公所掌握民情，進一步反映給軍方，盼創造和睦的軍民關係。

關於打靶噪音問題，環保局表示有「軍事機關及其所屬單位之場所工程設施及機動車輛航空器等裝備噪音管制辦法」約束，噪音認定標準比照一般工廠，過去不乏民眾檢舉陳情打靶太吵，但實地檢測均未超標，截至目前未開過罰單，未來會積極與軍方、當地民眾溝通，盡可能避開夜間或假日等敏感時段。