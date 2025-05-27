綠議員轟新竹市容深陷小草危機 工務處：將參考北市做法

新竹市公管中心今年成立，將各局處修樹、割草等市容景觀設施維護等業務統一處理。不過多位綠營議員卻指出，公管中心員額不足，導致市容景觀衰敗、雜草問題日益嚴重。工務處也回應，將參考台北市作法，以成效式合約方式委由廠商處理。

新竹市議員曾資程指出，公管中心成立迄今，從各處雜草叢生衰敗的市容景觀都顯示出公管中心沒有達到預期目標，市府雖然向中央爭取增加30名員額，工務處和公管中心分配到8個名額，公管中心現有員額仍有10幾位缺額，在現有員額招聘不足的問題，未獲得有效解決，即便增加8個名額，也於事無補。

曾資程更指出，公管中心現有業務量多且雜，人員不足經費短缺，加上業務委外績效管理要求力有未逮，整個市容景觀呈現的就是衰敗的景象。市府若不及時針對問題檢討調整，衰敗的市容景觀，只會每況愈下。

新竹市議員劉崇顯則表示，近日新竹市的小草問題日益嚴重，即便相關割草權責盡可能統一到工務處仍看不到具體改善成效，工務處應該要清楚說明公園管理中心的權責定位，建立單一窗口來整合協調各養護機關，不要讓市民或里長有割草需求時求助無門。

新竹市議員陳建名說，市民對市政最基本要求，不外乎燈亮、路平、水溝通等基礎設施維護品質，市府再多的說明，都無法掩飾錯誤的施政，在毫無制度配套與資源挹注最後留下的，是一座座小草瀰漫的公園，還有無數感到被忽視的市民。

新竹市工務處長陳明錚回應，公管中心缺額還有3人沒有補實，不只是公管中心的問題，工程類的公務員全國都是缺額的狀態，目前工務處有47位正式員額，就有14個缺額，大概有三分之一的人沒有到位，並非整併而是大環境的問題，工務處也積極爭取職代或是其他方式，先解決目前手上大家工作量分配的問題。

陳明錚表示，接下來也會參考台北市作法，在清潔或除草部分往成效式合約方式進行，以目標為導向、里程碑方式來付款，這樣廠商的積極度和效率都會比較高，比市府自行派工、派員好很多，或許明年度就開始陸續針對清潔跟除草來實施。