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竹縣民代要求假牙補助擴大到65歲 縣府回應了

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
新竹縣議員上官秋燕今天在新竹縣議會總質詢，關注長者假牙補助及縣民殯葬等重要議題。記者郭政芬／攝影
新竹縣議員上官秋燕今天在新竹縣議會總質詢，關注長者假牙補助及縣民殯葬等重要議題。記者郭政芬／攝影

新竹縣議員上官秋燕今天在新竹縣議會總質詢，關注長者假牙補助及縣民殯葬等重要議題，縣長楊文科說明，目前已針對中低收入長者提供假牙補助，是否擴大範圍，將考量財政狀況，請社會處與衛生局研議；「新竹縣殯葬管理自治條例(草案)」正修訂中，將參考台中市做法，讓禮廳、靈堂可在距離殯儀館一定距離內設置，符合時代需求。

上官秋燕質詢關心假牙補助議題，她指出，假牙裝置費用非常昂貴，近年來隨物價又上漲了，裝置費用對許多經濟狀況不是太好的長輩來說，是很重的負擔，甚至裝不起，因此，她建議補助範圍擴大到65歲以上或70歲以上縣民，更好地照顧長者。

 楊文科答詢，政策推動須考量財源是否足夠、實施方向和對象的限制等等，縣府會慎重考量研究，只要對人民有利的事，就會勇於推動。社會處說明，假牙屬健保不給付項目，如長期缺牙，恐影響營養攝取，增加罹患慢性病風險，縣府依據衛生福利部社會及家庭署所訂定的「中低收入老人補助裝置假牙實施計畫」辦理中低收入戶老人裝置假牙補助，符合資格者，若同一顎已取得相同補助項目者，5年內不予重複補助。

 上官秋燕也關注就近治喪政策，她指出，新竹縣無縣立生命園區，導致很多縣民被迫到外縣市治喪，只能付出更高的費用，非常不公平。她希望「新竹縣殯葬管理自治條例(草案)」能修訂，讓鄉鎮市的殯葬設施其一定距離內，可以設立禮廳、靈堂，方便民眾。

民政處長陳建淳說明，目前公立殯葬設施太少，量能不足造成縣民要到外縣市治喪。縣府已加緊就近治喪腳步，協助關西、竹東、新埔等鄉鎮做規畫，同時縣府團隊已參訪台北觀摩取經，現今觀念已不再把治喪當成嫌惡設施，縣府將參考台中市做法，修訂在自治條例中，讓殯儀館場所一定範圍內，能設立禮廳、靈堂。陳建淳也強調，未來設立的禮廳、靈堂，一定要是明亮、乾淨、舒適，符合民眾需求。

新竹 假牙

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