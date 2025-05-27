推動客家獅文化傳承 民代籲從國小紮根培養傳統技藝

新竹縣議員陳栢誠今天質詢，關心客家獅技藝文化推廣，建議從國小紮根，充實道具、增聘專業教練到校指導，也可藉競賽及交流觀摩活動，提昇學習客家獅的動力，讓這項客家傳統獅藝文化發揚光大。新竹縣長楊文科回應，他將請教育局、文化局研議深耕並發揚客家獅技藝的計畫。

陳栢誠表示，「靚靚客家新竹縣」今年2月間在桃園國際機場展演開幕時，新竹縣客家武術舞獅發展協會應邀開幕演出，吸引大批國外旅客駐足觀賞客家獅的表演。另外，湖口國小客家獅隊在去年底及今年初在湖口周三合客家獅團的帶領下，巡迴鐵路內灣、竹東、新豐、湖口等站表演，得到民眾熱烈迴響，都讓他很感動。

他指出，這麼重要的傳統文化傳承，縣府應該有更多積極作為去輔導協助，呼籲新竹縣府要盤點各鄉鎮市國中小學校，發展客家獅技藝的現況與需求，進一步整合縣內、甚至客委會客家獅的教練師資等資源，擬出具體的新竹縣客家獅技藝推展計畫。

教育局長楊郡慈說，客家獅展現客家族群勤奮勇敢的精神，也融合了舞蹈、音樂與工藝，是非常具有教育價值的文化資產。教育局編列相關預算支持學校發展客家獅，讓孩子們在學習技藝的同時，也能自然而然地接觸、使用客語，從生活中培養文化認同感，讓客家文化在下一代心中生根、發芽。

教育局統計，113學年度縣內申請客家獅項目補助學校共4校，包括芎林國小(客家方口獅)、東海國小(客家金獅)、文山國小 (客家金獅)、芎林國中(客家金獅)等。教育局將盤點縣內學校推廣客家獅的需求，並研議將硬體道具補助經費納入115年度編列預算中。