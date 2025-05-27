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運動人口破5.7萬 竹北市公所斥資2300萬打造星際網球場

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
搭上世壯運風潮，竹北公所將於興隆國小旁的公25公園打造市公所首座網球場，讓市民「想動就動、有地方可以動」。圖／竹北市公所提供
搭上世壯運風潮，竹北公所將於興隆國小旁的公25公園打造市公所首座網球場，讓市民「想動就動、有地方可以動」。圖／竹北市公所提供

根據新竹縣政府竹北運動地圖專案計畫指出，竹縣運動人口比例為81.4%，推估竹北市約有5萬7千位市民為規律運動人口，搭上世壯運風潮，竹北公所將於興隆國小旁的公25公園打造市公所首座網球場，讓市民「想動就動、有地方可以動」。

竹北市長鄭朝方指出，竹北市目前共計有90餘處公有運動場館，戶外運動場地較不足的為籃球、網球、滑板及滑輪溜冰場地，綜合調查資料，推廣運動除了舉辦賽事，更關鍵的是完善空間建設。

鄭朝方表示，這次選定鄰文興路的公25公園，規畫興建占地約2000平方公尺的網球場，為竹北市公所首座自建的網球運動場域。由於西區有三民網球場（非竹北市公所管轄），因此在均衡資源與使用需求下，於東區規畫網球場，期盼擴展運動空間版圖，讓更多市民就近享有完善的運動環境。

鄭朝方也指出，竹北市所投入總經費2300萬元，將於公園內設置兩座網球場，設計導入「星際風」意象，強化視覺識別與空間特色。同時配備25格機車停車位、公廁、完善的排水與照明設施，致力打造一處舒適、安全、機能完善的運動場域。本工程預計於明年初完工，將為市民提供全新優質的運動據點。

新竹縣竹北市網球協會理事長陳詩文指出，目前竹北市每5.5萬人才擁有一面網球場，這個比例非常低，而對於這兩面的球場，期盼了10年，希望可以如期如質的完成。

竹北市公所強調，繼星際風雨籃球場、十字星際球場、白地專業Pump Track公園，未來竹北市公所將陸續推出不同類型的運動場域，讓市民朋友，無論是放學後或是下班後，都能就近投入運動生活，朝更全面的運動城市邁進。

鄭朝方表示，這次選定鄰文興路的公25公園，規畫興建占地約2000平方公尺的網球場，為竹北市公所首座自建的網球運動場域。圖／竹北市公所提供
鄭朝方表示，這次選定鄰文興路的公25公園，規畫興建占地約2000平方公尺的網球場，為竹北市公所首座自建的網球運動場域。圖／竹北市公所提供

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