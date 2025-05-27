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桃園鐵路地下化 平鎮站拍板採南延方案

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
台鐵平鎮車站落腳處一波三折，地方爭取南移，但鐵道局與桃園市政府評估服務量能，拍板南延方案。本報資料照片
台鐵平鎮車站落腳處一波三折，地方爭取南移，但鐵道局與桃園市政府評估服務量能，拍板南延方案。本報資料照片

桃園鐵路地下化，地方為平鎮車站永久位置爭論多時，市議員陳韋曄今在議會追問最新進度，市長張善政表示已拍板南延方案，與中央溝通後，由於工程是地下化一部分，經費由鐵道局負擔，未來車站與捷運橘線連結方式與經費分擔，有待橘線定案之後再討論。

台鐵在桃園平鎮原本沒車站，推動桃園鐵路地下化後，才有新建計畫，但因為地方期待與中央評估考量不同，落腳位置一波三折。

台鐵與鐵道局起先希望在平鎮環南路與新富一街北側蓋車站，地方認為此處腹地太小，不利未來發展，力爭車站南移至老街溪南側，未來還有機會與捷運橘線共站，方便轉乘。但是，中央考量服務旅客人數問題，與桃市府討論後，決議車站維持原方案，另做聯通道往南延伸，滿足轉乘需求。

張善政表示，平鎮車站最初規畫的地點是住宅區，有很多居民，但腹地比較小，發展受限，南移雖然腹地較大且有發展性，但住宅密度不高，能服務的對象有限，南延方案的工程範圍比較大，車站會變比較長，能兼顧新舊2個地點，也保留未來與捷運橘線一起開發的可能性。

南延計畫預計會有135公尺的地下穿堂層，出口鄰近老街溪，有望與捷運橘線比鄰，但捷運橘線尚在可行性研究階段，確切路線未定，目前台鐵與市府的規畫也是「共站」，而非「共構」。

張善政說，已跟鐵道局協議，平鎮站南延的地下層工程由鐵路地下化經費支持，至於車站未來如何連接捷運橘線發展，有待捷運橘線定案，再與鐵道局或接手管理車站的台鐵討論。

陳韋曄指出，南延計畫雖然保留平鎮站未來銜接捷運橘線的可能性，但計畫目前設計的出口都是環南路以北，建議環南路以南的出口要先做，否則等待橘線拍板再配合施作，可能要再等10年，甚至更久；張善政說，環南路以南未做出口就是因為橘線未定案，未來鐵路地下化完成，環南路也不會再有地下道，會再來研究民眾安全通行的方法。

台鐵平鎮車站落腳處一波三折，地方爭取南移，但鐵道局與桃園市政府評估服務量能，拍板南延方案。本報資料照片
台鐵平鎮車站落腳處一波三折，地方爭取南移，但鐵道局與桃園市政府評估服務量能，拍板南延方案。本報資料照片

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