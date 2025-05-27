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香山濕地遭外來種菟絲子入侵 市府攜手企業剷除1.5公頃
新竹市香山濕地擁有1768公頃的潮間帶，近年來受到外來種菟絲子和銀合歡入侵，破壞生態平衡。新竹市政府與聯華電子公司合作，號召45名企業員工前往香山濕地，移除1.5公頃菟絲子，並沿岸淨灘約100公斤垃圾，用行動保護香山濕地野生動物保護區。
新竹市產發處指出，香山濕地擁有1768公頃的潮間帶，是北台灣最大的濱海濕地，孕育多樣生物，包括蝦、蟹、螺等底棲動物，以及珍貴的三棘鱟和特有種台灣旱招潮。此外，濕地內還有蔓荊、馬鞍藤、裂葉月見草等定砂植物，生態資源豐富，吸引水鳥停棲，也是新竹市重要的保護區和觀光景點，吸引許多追鳥、追景的遊客。
不過香山濕地的生態環境正受到外來種植物的威脅，如菟絲子和銀合歡等，這些植物繁殖力強，入侵後迅速擴散，與原生種競爭資源，其中菟絲子是一年生蔓性草本寄生植物，完全依賴寄主植物存活，利用攀附莖與寄主接觸，長出吸器深入寄主體內吸取養分，最終導致寄主植物因纏勒和遮光而生長不良甚至死亡。
產發處表示，除攜手企業共同移除約1.5公頃沙丘內菟絲子之外，市府也持續與企業合作推動植樹計畫，迄今於都市公園與海岸地區已種下逾5萬棵樹，總面積達5.5公頃，尤其新竹漁港與沙灘沿岸歷經三階段植樹行動，改善揚塵問題並強化海岸綠色屏障，為地方帶來生態與景觀的雙重效益。
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