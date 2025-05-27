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我們不是孤兒！ 苗栗縣議員羅貴星、陳春暖為偏鄉請命
苗栗縣縣議員陳春暖質詢卓蘭鎮沒有YouBike、沒有親子公園，縣議員羅貴星也反映假日車禍處理，北苗5分鐘、三義半個小時，兩人今天為偏鄉請命「我們不是孤兒」，要求縣府團隊重視地方需求。
縣長鍾東錦回應，強調18鄉鎮都一視同仁，因地制宜發展，卓蘭、大湖YouBike，他會交辦交通工務處如果有量優先評估設站點，至於親子公園因卡在用地問題，經費有著落，鎮公所卻無法取得，縣府、公所還會持續努力克服。
此外，大法官會議2019年11月解釋保障健康權，因此偏遠派出所改為聯合服勤，希望縣府與民代一起向警政署爭取補足苗栗警力，另請縣警局研擬勤務方式，由分駐所支援，或分局成立車禍處理小組假日時到觀光景點服勤等。
今天議會總質詢，陳春暖表示，地方反映YouBike需求多時，壢西坪休閒農業區遊客量也夠多，但YouBike只聞樓梯響，卓蘭也是全縣唯一處鎮級沒有YouBike的地方，親子公園是縣府重大政策，也是討論許久，也是全縣唯一沒有的鄉鎮市，另大湖鄉也沒有YouBike，第6選區不是孤兒，也不是二等公民。
羅貴星則指出，三義鄉龍騰、鯉魚警察派出所聯合服勤，假日時勝興火車站、魚藤坪斷橋熱門景點，湧入大量人車，警方分身乏術，一個交通事故，當事人要在現場等半個小時以上，也不是警察不認真，而是分身乏術，相對苗栗市市區北苗派出所處理車禍，5分鐘就到場，偏鄉情何以堪？
陳春暖、羅貴星也期許，2027台灣燈會在苗栗縣舉辦，場地在竹南、頭份一帶，縣府要好好規畫，利用這場盛事，不要重北輕南，設計導流與串聯機制，讓燈會真正「照亮整個苗栗」，
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