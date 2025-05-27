新竹香山運動場改建工程6月開工 之後作橄欖球訓練基地

新竹市香山綜合運動場已有20餘年未進行大規模改建，由於運動人口眾多，跑道及草皮損壞嚴重，市府共規畫三期改建工程，其中，二期操場工程將於下月開工，總經費達2363萬元，由市府全額自籌，預計年底完工。

代理市長邱臣遠今前往香山綜合運動場了解工程細節與規畫，他說，該運動場除了跑道、草皮損壞，照明也不足，已無法滿足民眾運動需求，改建完成的運動場將繼續作為竹市橄欖球運動的主要訓練基地，提供運動員及民眾專業訓練場域。

市府說，香山綜合運動場改建工程共分為三期，此次二期操場改建工程包含中央草皮整修，全面改善草皮品質，維護運動舒適性；400公尺跑道修繕，重新鋪設PU跑道，確保運動跑步時的安全及舒適性；水溝蓋板及陰井修繕，更新內外圈排水系統，提升場地排水效能；田徑場照明設施增建，新增六座高桅桿燈，提升夜間運動照明亮度；同時進行場地周邊整建及配套設施更新。

教育處表示，香山綜合運動場是社區運動與團體競技的重要據點，未來在橄欖球訓練基地功能強化的同時，也兼顧多元運動需求，提供市民更豐富的運動選擇。此次改建過程中，特別注重草皮耐用性及跑道舒適度，並針對橄欖球運動特性進行規畫，期望打造專業且多功能的運動場域。

工務處表示，施工期間為確保民眾安全，香山綜合運動場暫時不對外開放，另外目前辦理的香山風雨球場工程也同步進行中。