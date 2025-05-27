快訊

南韓資深演員崔廷宇突傳過世 粉絲震驚「才剛看完他演的劇」

午後雷雨來襲！7縣市發大雨特報 恐一路下到晚上

南韓資深演員崔廷宇突傳過世 粉絲震驚「才剛看完他演的劇」

聽新聞
0:00 / 0:00

新竹香山運動場改建工程6月開工 之後作橄欖球訓練基地

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
代理市長邱臣遠（右）今前往香山綜合運動場了解工程細節與規畫。圖／市府提供
代理市長邱臣遠（右）今前往香山綜合運動場了解工程細節與規畫。圖／市府提供

新竹市香山綜合運動場已有20餘年未進行大規模改建，由於運動人口眾多，跑道及草皮損壞嚴重，市府共規畫三期改建工程，其中，二期操場工程將於下月開工，總經費達2363萬元，由市府全額自籌，預計年底完工。

代理市長邱臣遠今前往香山綜合運動場了解工程細節與規畫，他說，該運動場除了跑道、草皮損壞，照明也不足，已無法滿足民眾運動需求，改建完成的運動場將繼續作為竹市橄欖球運動的主要訓練基地，提供運動員及民眾專業訓練場域。

市府說，香山綜合運動場改建工程共分為三期，此次二期操場改建工程包含中央草皮整修，全面改善草皮品質，維護運動舒適性；400公尺跑道修繕，重新鋪設PU跑道，確保運動跑步時的安全及舒適性；水溝蓋板及陰井修繕，更新內外圈排水系統，提升場地排水效能；田徑場照明設施增建，新增六座高桅桿燈，提升夜間運動照明亮度；同時進行場地周邊整建及配套設施更新。

教育處表示，香山綜合運動場是社區運動與團體競技的重要據點，未來在橄欖球訓練基地功能強化的同時，也兼顧多元運動需求，提供市民更豐富的運動選擇。此次改建過程中，特別注重草皮耐用性及跑道舒適度，並針對橄欖球運動特性進行規畫，期望打造專業且多功能的運動場域。

工務處表示，施工期間為確保民眾安全，香山綜合運動場暫時不對外開放，另外目前辦理的香山風雨球場工程也同步進行中。

邱臣遠 運動 新竹

延伸閱讀

故宮南院二館工程上梁 國寶典藏修復看得見

北埔、峨眉石虎現蹤！苗栗族群擴散到新竹 林保署增保育軸帶

5直轄市都有！下個該蓋捷運的縣市是哪？網點名1地「繳稅前幾名」

高虹安拜訪新竹兩夜市…市民送暖反罷免 喊話邀請黃仁勳

相關新聞

運動人口破5.7萬 竹北市公所斥資2300萬打造星際網球場

根據新竹縣政府竹北市運動地圖專案計畫指出，竹縣運動人口比例為81.4%，推估竹北市約有5萬7千位市民為規律運動人口，搭上...

桃園鐵路地下化 平鎮站拍板採南延方案

桃園鐵路地下化，地方為平鎮車站永久位置爭論多時，市議員陳韋曄今在議會追問最新進度，市長張善政表示已拍板南延方案，與中央溝...

我們不是孤兒！ 苗栗縣議員羅貴星、陳春暖為偏鄉請命

苗栗縣縣議員陳春暖質詢卓蘭鎮沒有YouBike、沒有親子公園，縣議員羅貴星也反映假日車禍處理，北苗5分鐘、三義半個小時，...

香山濕地遭外來種菟絲子入侵 市府攜手企業剷除1.5公頃

新竹市香山濕地擁有1768公頃的潮間帶，近年來受到外來種菟絲子和銀合歡入侵，破壞生態平衡。新竹市政府與聯華電子公司合作，...

新竹香山運動場改建工程6月開工 之後作橄欖球訓練基地

新竹市香山綜合運動場已有20餘年未進行大規模改建，由於運動人口眾多，跑道及草皮損壞嚴重，市府共規畫三期改建工程，其中，二...

龜山警局閒置地成荒地釀治安隱憂 桃市府規劃綠廊計畫

桃園市龜山區大埔派出所旁一處市警局法定空地，因長期閒置導致雜草叢生，引起民眾憂心治安疑慮，該基地位於舊市鎮與重劃區交界，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。