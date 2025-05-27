龜山警局閒置地成荒地釀治安隱憂 桃市府規劃綠廊計畫

桃園市龜山區大埔派出所旁一處市警局法定空地，因長期閒置導致雜草叢生，引起民眾憂心治安疑慮，該基地位於舊市鎮與重劃區交界，民代呼籲市府應整合空間並規劃綠帶空間。桃園市都發局表示，目前已獲中央核定1050萬元補助經費，現已啟動規劃綠廊串聯計畫。

桃園市議員李宗豪指出，龜山區大埔派出所旁一塊長期閒置的市警局法定空地，目前雜草叢生、未經整理，不僅影響市容，更有安全與治安疑慮。該基地位於舊市鎮與重劃區交界，現況空間破碎、邊坡陡峭，且被道路與停車空間切割，導致原有公園無法串聯。

李宗豪認為，該空地應是舊城與新城間的重要過渡點，卻成為一塊被遺忘的荒地，建議將無障礙斜坡道、人行步道、兒童遊戲場整合納入設計規劃中，設計上應回應社區使用習慣與年齡需求，讓不同年齡層的居民都能用到空間，呼籲市府將該處重新整理，結合周邊綠地打造具備通行、休憩與景觀功能的綠帶空間。

對此都發局長江南志回應，市府已向國土署提報2025年龜山長樂公園綠廊串聯計畫，爭取中央經費1050萬元，目前已獲核定補助；同時與龜山區公所協調，並成功向國土管理署爭取補助經費，現已由公所啟動規劃並依地方需求調整設計，接下來將研議結合其他局處資源辦理，並持續協助後續事宜。

此外，龜山區文青里、樂善里周邊鄰近機場捷運A7、A8站，住宅興建及居住人口急速增加，但當地仍無設立專責派出所，導致周邊派出所警力負擔沉重，治安壓力日益增加，地方要求桃園市警察局正視問題，加速推動文青派出所的規劃與設置，並儘速完成招標程序。