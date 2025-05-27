五峰幸福巴士隱藏路線 66歲阿祖級司機暖守學童上下學

清晨，五峰山路蜿蜒，霧氣輕覆，「0班車」準時啟動。這條隱藏路線不在時刻表上，由66歲的「阿祖級司機」戴詠翔駕駛，載著學童穿梭於部落與校園間。孩子們的天真活力為山區增添一抹生氣，也成為戴詠翔堅持駕駛的動力。

戴詠翔以前是貨櫃車司機，55歲退休後轉開遊覽車、公車大巴，多年前，五峰鄉為了留住部落學生，自辦學生專車，每天早上6點，四輛專車從各部落分頭載送學生到五峰國中上課，他則在部落族人的懇託下，決定返鄉來幫忙開車，爾後捷乘客運接手轉為幸福巴士，他繼續擔任司機。

「哈摟，阿公早！」一早6點，他從天湖部落載送國小生到花園國小就讀，緊接著從花園部落載送學生到五峰鄉公所，車上學生嘰嘰喳喳、吵不停，他笑稱「部落的學生在山上沒事，晚上早睡，所以早起很有活力。」這班車被在地稱為「0班車」，意即未出現在時刻表的「隱藏路線」，4位司機們分頭從部落出發，載著學童到五峰鄉公所，學生下車後步行幾分鐘就到校上課。此時，司機再按照班表來行駛，每天有2台幸福巴士在部落跑。

這些孩童就像是戴詠翔的曾孫，他已當阿祖，也是目前捷乘客運年紀最長的司機，戴詠翔認為公車司機變老又變少，年輕人都不愛開車，「公車司機面臨很大的斷層」，他原本要在65歲退休，但看到部落的需求，加上在政府去年放寬司機年齡到68歲，他決定留下來服務。不過，因年齡超過65歲，每年體檢更趨嚴格，得連續跑15分鐘，測驗心肺能力與腳力，還要抽血、把關三高等，特別的是，還有記憶力大考驗，測試駕駛的記憶與反應力。

每天一早，戴詠翔與五峰鄉另3位幸福巴士的司機，互以Line道聲「早安」，一張張長輩早安圖，讓交通督導林家鴻安心。林家鴻說，公司今年起負責五峰幸福巴士，這4位司機都是在地族人，雖年齡超過60歲，但身體硬朗、熟悉在地路況，每天在發車前30分鐘回報，若有狀況就可緊急調度。

戴詠翔說，五峰路況蜿蜒，道路狹窄，2月底連日下雨，他剛載學生到校，下山時就遇到落石，「嚇死我了，前一分鐘，一大堆石頭掉下來！」因雨勢過大，邊坡大量土石崩塌，戴詠翔緊急回報後，只好繞路繼續行駛。這群司機們風雨無阻，「視線不好時，更要張大眼睛，慢慢開。」戴詠翔說，山區遇到大濃霧，伸手不見五指，只能車速要慢，才有反應時間。