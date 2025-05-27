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開幕不到5年…桃園觀音、新屋運動中心營運慘澹喊解約

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市觀音國民運動中心開幕2年，卻傳虧損千萬，地方擔憂影響市民權益。圖／桃園市體育局提供
桃園市觀音國民運動中心開幕2年，卻傳虧損千萬，地方擔憂影響市民權益。圖／桃園市體育局提供

桃園觀音國民運動中心受疫情影響延宕，2年前終於風光開幕，今卻傳已虧損千萬，新屋高中多功能活動中心也遭爆積欠電費「擺爛」，營運狀況令人擔憂。市府表示，觀音國運中心使用人數仍持續成長，收入也有上升趨勢，將協助營運廠商度難關，新屋活動中心問題也正積極協調中。

觀音地區曾長期缺乏室內運動空間，市府在桃園科技工業園區內新建國運中心，經歷疫情、缺工缺料，好不容易在2023年正式啟用。但議員陳睿生表示，觀音國運中心近期營運其實十分困難，2年來已虧損1000多萬，甚至正討論解約。

陳睿生指出，2021年底啟用的新屋高中多功能活動中心情況更嚴重，他透露校方曾反映，營運廠商已「擺爛」，光積欠的電費就高達200多萬元，也不知廠商去向；在偏鄉地區每月水電費就要30到50萬元，高成本下，運動中心根本無法損益平衡，即便解決現在的問題，未來可能也很難找到其他廠商進駐，2座體育場館的營運都面臨嚴峻挑戰。

體育局長許彥輝回應，經查觀音國運中心營運廠商在其他縣市確實出現問題，在高雄多家據點出現關閉、未繳權利金等情況，桃市府已要求廠商，觀音國運中心帳目須專款專用，不得流用至其他據點；對於營運廠商請求擴大補助，體育局已召開協商會議了解廠商困境，並輔導及協助媒合相關資源。

許彥輝表示，雖廠商傳出營運問題，但觀音國運中心進場人數逐年上漲， 2023年共9萬4740人次，去年度有19萬9926人次，今年截至4月也已有5萬9015人次；針對民眾反映地點較遠，市府也增設公車停站點和Youbike站點，提升交通便利性。

教育局坦言，新屋高中多功能活動中心營運期間遭逢疫情及使用人次未如預期，營運狀況不甚理想，委外廠商從去年下半年度開始積欠水電費，今年向校方提出終止契約，2月雙方已召開終止契約協調會，因委外廠商所提終止條件尚不完備，需再次協調；財政局與教育局5月已到校協助，以廠商能繼續提供服務為目標。

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