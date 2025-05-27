端午連假訂房率全國第一 苗縣不實施國道高乘載管制

端午連假即將到來，苗栗縣受到全國遊客青睞，訂房率全國第一，為了讓大家玩得開心、行車平安，苗栗縣警察局特規畫交通疏導管制措施，其中國道匝道「不實施」高乘載管制，預計可讓遊客鬆口氣。

苗栗縣警局指出，端午連假有多處交通疏導措施，當中交通管制重點以西濱快速道路（台61線）為主，平交路口封閉時間與地點有：5/30～6/1每日10:00～21:00，竹南垃圾場；5/31～6/1每日10:00～21:00，冷水坑、復興路、中美里、保福路、苗11線。

國道部分，苗栗縣不實施高乘載管制，但匝道周邊仍會規畫警力做交通疏導；竹南地區西濱銜接國3的北上匝道，5/31～6/1每日12:00～21:00封閉，需特別注意。

另外，在觀光熱點的南庄老街、泰安地區（大湖酒莊）、三義老街、通霄海水浴場、獅頭山等地皆有員警疏導交通，呼籲「酒後不開車，宿醉也NG！」，嚴禁競速、闖紅燈、超速等重大違規，觀光區也將加強取締違停。

請大家出門前先查詢路況、搭乘大眾運輸更方便，行經交通管制路段請遵從警察與義交指揮，禮讓行人，遵守交通規則。