爭苗栗實中卡卡 縣府啟動腹案初步規畫大同高中升格

苗栗縣爭取科學實驗中學案卡卡，縣府啟動腹案，如果國家科學及技術委員出錢，初步規畫縣立大同高中升格實中，縣長鍾東錦要求一定要有品牌，會考成績一定要在國立竹南高中之上，留住優秀學子就近入學。

賴清德總統重要政見桃竹苗大矽谷計畫，縣府大力爭取苗科實中， 並匡定大同高中9公頃多土地，規畫徵收取得，但卡在國科會要求科學園區完整取得後，再來選址設校，今天縣務會議討論116學年度龍子入學高中增班問題，鍾東錦指示教育處啟動腹案。

「苗科實中目前沒有進度」！教育處長葉芯慧說，苗科實中明顯已趕不上116學年度高中入學，增加700名學生，教育處規畫大同、興華高中新增6班因應，另，國立竹南、苗栗高中各增2班因應。

鍾東錦認為如果按國科會的設定，苗科實中至少要10年，學子不能等，苗栗自己解決，如果涉及徵收校地，動輒數十億元，縣府財政難以負擔，國科會肯出錢的話，教育處要有腹案，且縣立實中的成績一定要高於竹南高中之上，並配套師資、校舍及特色等，打出品牌留住苗栗優秀學子。

葉芯慧初步規畫大同高中升格實中，改為純高中學制，國中部則可以安置到竹南鎮「文中七」照南國中分校預定地，目前高中端苗栗到新竹縣、市就讀約620人，竹縣市到苗栗就讀約300人，現有資源、家長認知，竹苗區第一志願還是會新竹中學。

她表示，大同實中腹案可以考量與國立清華大學、陽明交通大學合作開設課程，透過特殊選才、學測比分設計，提升軟、硬體等條件吸引就讀，教育處會進一步評估經費，向國科會、教育部表達。