竹市營建工地增至2068處 環保局推AI監測減少揚塵汙染

新竹市為全國科技重鎮，近年來工程建設快速成長，從2023年的1874處增加至2024年的2068處，雖城市發展勢在必行，但也對環境造成壓力。新竹市環保局推動營建工地的科技化管制與智慧化監控，鼓勵業主導入AI揚塵監測系統及自動灑水設備守護環境。

新竹市環保局指出，營建工程智能管理已是潮流趨勢，透過科技輔助不僅能彌補人力不足的問題，更能有效提升汙染防制作業的效率。截至今年已有8處工程投入經費，設置科技化管理系統並搭配連動防汙設備，能即時掌握汙染狀況，縮短應變處理時間，進一步降低汙染逸散的風險。

此外，為進一步降低施工過程中工程粒狀汙染物的濃度，除持續執行汙染管制作業、督促業主提升施工品質外，也積極輔導業主推動自主管理，以落實汙染減量，確保開發行為不影響周遭環境。同時提醒業主，應依照營建工程空氣營建工程空氣汙染防制設施管理辦法，確實設置相關防制設施，若有違規情事，針對工商業廠（場）將處以新臺幣10萬元以上並限期改善等處分。