竹市晴空匯火警周年 議員催公布行政調查報告

去年5月26日新竹市晴空匯社區大樓火警，造成2名消防員不幸殉職，時代力量議會黨團昨在事件周年開記者會，雖肯定事發後火場管制更確實，但批評行政調查報告迄今仍未公布，要求市府盡速公布，並持續加強高樓消防公安審查等，避免悲劇重演。

代理市長邱臣遠昨赴議會施政報告，答詢說相關調查報告，市府都已提交內政部，要等內政部說明，希望把真相還給大家。消防局也說，市府尊重中央作為第三方公正調查單位，待中央完成報告後，市府及消防局將立即上網公開，以昭公信，至於相關人員行政懲處都已完成。

新竹市議會時代力量議會黨團昨會同消防員工作權益促進會理事張詠惟舉行「竹市高樓火警滿周年，消防公安改善總體檢」記者會，議員蔡惠婷、林彥甫、廖子齊發言，要求消防局持續加強火場實務操練、從前端把關消防公安審查，也建議替警消提供低劑量肺部電腦斷層檢查等。

時力黨團還點出，高雄城中城、彰化喬友火警後，分別在15天及126天對外公布行政調查報告，晴空匯火警已1年了還不見行政調查報告。

張詠惟也說消促會日前函文內政部詢問災調報告進度，但僅收到回覆「仍在彙整相關資料」，不應再拖延。晴空匯大樓火警後也掀起各界關注高樓消防與公安。

邱臣遠說，持續推動「消防公安345」政策，包含縮短高樓集合住宅的消防設備檢修申報複查時程，由1年縮短至30日內；要求監造建築師針對每層隱蔽部分拍照存檔，並於核發使用執照前，委請新竹市建築師公會派員複查等。