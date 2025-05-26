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桃園盃三對三籃球賽 開放免費報名、總獎金60萬元

中央社／ 桃園26日電
桃園市長張善政。記者朱冠諭／攝影
桃園市長張善政。記者朱冠諭／攝影

桃園市長張善政今天出席「桃園盃全國三對三籃球賽」宣傳記者會表示，球賽已邁入第9屆，賽程從8月2日展開，賽事總獎金高達60萬元，從小學到壯年長青都可免費報名參加。

張善政在記者會上，特別與桃園高中籃球隊成員一同體驗「專業棚拍形象照」，並現場進行籃球投球PK賽，他致詞表示，民眾即日起可上網報名，報名期間至7月10日止。賽事總獎金高達新台幣60萬元，從小學到壯年長青都可免費報名參加，今年更規劃「家庭挑戰組」進行定點計分投籃，鼓勵親子共同挑戰。

體育局說，預賽將於8月2日、3日於桃園高中與龍潭國道高架橋下球場2處開打，複賽於8月23日、24日進行，至於決賽將結合市府主辦的海洋音樂祭活動於8月30日、31日舉行，讓參與選手感受「運動X音樂」的流行文化，呈現桃園盃三對三籃球賽品牌嶄新風貌。

體育局指出，籃球賽已邁入第9屆，今年預計吸引逾2000隊參賽，活動特別邀請樂天桃猿棒球隊啦啦隊成員廉世彬、禹洙漢擔任代言人，2人今天也出席活動為所有參賽選手加油打氣，同時歡迎所有民眾一起報名參加，爭取高額獎金也打造自己的健康生活。

體育 運動 籃球 桃園 張善政

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