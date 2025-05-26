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桃園市長盃龍舟賽端節搶龍王 警交管、停車、路線一次看

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市龍潭大池端午節三天舉辦市長盃龍舟賽，龍潭警方規畫交通管制疏導路線。圖／龍潭警方提供
桃園市龍潭大池端午節三天舉辦市長盃龍舟賽，龍潭警方規畫交通管制疏導路線。圖／龍潭警方提供

端午節將至，2025桃園市龍潭歸鄉文化節舉辦桃園市長盃龍舟賽，本月30日至6月1日將在龍潭大池進行龍舟競技，龍潭警方今天表示，依往年市長盃龍舟賽及花火之夜晚會吸引大量人潮，為避免交通混亂，警方規畫大池周邊行人徒步區，其他路段採取交通管制，呼籲民眾遵守交通疏導，以免塞車掃興。

龍潭大池埤塘龍舟賽源自1915年起，迄今龍舟競賽已有110年歷史，堪稱全台歷史最悠久的埤塘龍舟競賽，今年市長盃龍舟競賽總共146支隊伍比賽奪標，6月1日爭奪「龍王」旗，另在本月31日晚上7時40分舉辦花火之夜，今年以「龍潭歸鄉」與「客家文化」為主題，結合雷射燈光秀，高低空煙火呈現最佳視覺饗宴。

龍潭分局表示，龍潭歸鄉文化節暨市長盃龍舟賽一連三天，警方在龍潭大池周邊執行交通管制疏導，5月29日晚上8時至6月1日深夜12時，行人徒步區的神龍路（自龍元路至南龍路口）、龍元路（自神龍路至中豐路口）禁止車輛通行。

另在中豐路沿線，自大五岔路口至凌雲國中前，警方重點交通管制，請用路人特別注意，停車可前往新龍路、中豐路路邊停車格，及龍華路、公園路收費停車場，龍潭高中、凌雲國中及中豐路231巷內規畫免費停車場使用，請民眾、遊客遵守員警及義交交通疏導指揮，行駛替代道路，避免塞車。

桃園市龍潭大池端午節三天舉辦市長盃龍舟賽，龍潭警方規畫交通管制疏導路線及停車區。圖／龍潭警方提供
桃園市龍潭大池端午節三天舉辦市長盃龍舟賽，龍潭警方規畫交通管制疏導路線及停車區。圖／龍潭警方提供
桃園市龍潭大池端午節三天舉辦市長盃龍舟賽，龍潭警方規畫交通管制疏導路線。圖／龍潭警方提供
桃園市龍潭大池端午節三天舉辦市長盃龍舟賽，龍潭警方規畫交通管制疏導路線。圖／龍潭警方提供

龍舟賽 龍潭大池 停車格 停車場 交通管制

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