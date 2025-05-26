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原鄉校長疑涉霸凌、體罰 苗縣府：啟動不適任調查

中央社／ 苗栗縣26日電

苗栗縣議員劉美蘭今天質詢表示，1名原鄉學校校長遭家長投訴疑涉霸凌、體罰等不當情事。縣府教育處對此回應，已啟動不適任校長調查作業，要求當事人請假配合調查。

國民黨籍縣議員劉美蘭在議會總質詢時指出，部落家長一再向她反映，該名校長涉嫌職場霸凌、體罰學生，大家私下議論紛紛，此話題已在部落間傳得沸沸揚揚，甚至有家長因此考慮下個學年就讓孩子轉學。

劉美蘭說，原鄉部落的環境、習俗、文化與生活方式，與漢人、都會區不一樣，該名校長到任後，推翻學校過去長期發展有成的體育特色項目，不尊重教師想法，涉嫌對教師言語霸凌。此外，有家長陳情，該校長要求孩子幫忙到車上拿東西，結果孩子找不到，便被校長謾罵、體罰，她和許多部落家長都認為，這名校長已經不適任。

劉美蘭指出，這學年即將結束，馬上又是新學期的開始，部分家長因為擔憂，甚至考慮下學年要把孩子轉到其他學校，希望教育處能明確果斷處理。

教育處長葉芯慧表示，該名校長是去年度新派任到校，去年底與教師間因行政業務爭執，已依行政相關法規處理，今年又聽聞該校長對學生疑有體罰或言語不當狀況，已於5月6日啟動不適任校長的調查作業。

關於此案，葉芯慧指出，目前要求當事人請假配合調查，此次調查委員也邀請律師代表參與，待調查小組報告出爐後，會召開相關委員會，針對是否適任或調整處理審慎討論後決議。

議員 苗栗縣 教師 原鄉部落

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