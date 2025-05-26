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慈雲路空橋進度遭批跳票 竹市府：115年中啟用

中央社／ 新竹市26日電

民進黨竹市黨部今天說，市府興建跨慈雲路埔頂三空橋，原預定今年完工但確定會跳票，顯示對工程進度未能精準掌控；竹市府說，為確保結構安全啟動相關審查，預計明年中啟用。

新竹代理市長邱臣遠今天至新竹市議會進行第11屆第5次定期會施政報告，他說，市府團隊開源節流、強化產業競爭力、提升教育資源、改善交通環境、完善老幼照顧、打造城市觀光品牌，將持續邁向「安居科技城、幸福真永遠」的城市願景。

民進黨新竹市議員曾資程告訴中央社記者表示，由市府動工興建的跨慈雲路埔頂三空橋，原預定今年完工期程確定跳票，據了解工程延宕除缺工因素外，還有施工過程造成鄰損，正委外進行鄰損鑑定。

他說，邱臣遠臉書發文指「跨慈雲路空橋最快年底完工」，但在今天施政報告卻說完工日期在明年中，顯示邱臣遠對工程進度未能精準掌控，發文發言也不夠嚴謹，市府團隊散漫又無能。

對此，新竹市政府透過文字表示，此空橋開工表定預定竣工日為今年12月19日，但為確保結構安全，市府啟動第三方公正單位協助審查，考量後續變更設計、驗收、缺失改正，預計於明年中正式啟用。

市府說，因空橋工程目前仍配合表定竣工日期管控，一旦變更程序完成後會將竣工及啟用日期一併修正。

邱臣遠 新竹

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