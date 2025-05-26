不定時炸彈？桃園公共滅火器頻自爆 議員批管理失職

桃園市近期頻傳公共滅火器自爆，其中，楊梅區近一年來發生5起，宛如不定時炸彈，民代質疑滅火器經日曬雨淋鏽蝕嚴重，呼籲市府應建立巡檢平台。民政局回應，全市過期滅火器共1萬657支，已函請各區公所更新或報廢，消防局也會協助各區隨機抽檢滅火器，落實管理維護。

桃園市許多住家、巷弄設置戶外滅火器，市府統計，民政局共補助里鄰設置約11萬9605支，平時放置在公共空間由里長負責管理，但因為長期風吹日曬雨淋，部分滅火器瓶身、把手、插銷都已生鏽，甚至發生爆炸意外。

市議員鄭淑方今質詢時直言，楊梅區從去年8月至今年5月發生一連串公共滅火器爆炸事件，這些地點都是民眾日常頻繁出沒的場所，不僅造成財損，更可能會傷及民眾，而這些滅火器都在使用安全期限內，外觀看不出任何問題，等到爆炸後，才發現內部鏽蝕狀況令人怵目驚心。

「應該用來救災的設備，竟變成不定時炸彈！」鄭淑方質疑，為何這些滅火器長期鏽蝕卻無人巡查？市府究竟有無清查這些「未爆彈」放置在哪些場所？要求市府徹底檢討過去5年內消防器採購的廠商名單、得標金額，及相關出廠證明等資料，不能每次爆炸後才敷衍回應。

民政局長劉思遠表示，過去市府會補助里鄰設置滅火器，但現在室內場所有更好的消防設施，市府並不鼓勵購買滅火器，2017年起市府已規定里巷道滅火器僅能用地方建設補助款購置，里基層工作經費則僅可換粉。

劉思遠說，現有滅火器依「桃園市各區里巷道滅火器維護及管理注意事項」規定，針對設置地點、維護管理及教育訓練面向皆有規範；民政局每年會函請各區公所，協助清查里內滅火器現況，截至去年11月，全市藥劑過期的滅火器共1萬657支，民政局已要求區公所將過期滅火器藥劑更新、更換或報廢。