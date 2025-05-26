快訊

別讓愛消失！代書：遺願沒有效力 確保遺產分配一定要立遺囑

女童稱「被摸下面」尿不出來…4歲男童被影射性侵 家長怒批荒唐要提告

蘋果AI慘翻車？YouTuber果粉主揭崩盤內幕 「恐會從神壇跌落」

「豐味苗栗」進駐國道通路 首波14商品於西湖服務區銷售

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
苗栗縣「豐味苗栗」品牌產品正式邁入市場通路，首波有14項商品，即日起進駐國3西湖服務區南站櫃位銷售。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣「豐味苗栗」品牌產品正式邁入市場通路，首波有14項商品，即日起進駐國3西湖服務區南站櫃位銷售。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣「豐味苗栗」品牌產品正式邁入市場通路，首波有14項商品，即日起進駐國3西湖服務區南站櫃位銷售；對此，縣府表示，將持續推動品牌深化，帶動農業轉型與產業升級，提升苗栗農產在國內外市場的能見度與價值。

苗栗縣政府為推廣及強化在地農特產品品牌識別，自今年起正式推出縣級認證品牌「豐味苗栗」，品牌涵蓋農村的農產品、加工好物、生活好物、文創與農遊等五大類別，由食品安全、行銷與通路等專家組成推動委員會，負責認證及品質把關。

農業處長陳樹義說，首波通過「豐味苗栗」認證商品有50項，其中有14項商品即日起於西湖服務區販售，接下來有機會在全家、統一等超商看見更多「豐味苗栗」；感謝中央地方、通路的支持與合作，讓精選好吃、好買、有面子的特色伴手禮能正式上市，未來也將讓「豐味苗栗」走向消費者日常。

另外，通過「豐味苗栗」認證其他商品，仍須通過通路端選品及市場機制的考驗，會持續協助業者優化商品，並爭取中央經費支持，輔導縣內農產品業者在上架前優化商品，提高「豐味苗栗」農產品的市場競爭力。

農業處 苗栗縣 品牌

延伸閱讀

杉林溪要道投51線崩塌 農民：快搶修農產品等不得

竹東大禾埕要販售特色農產品？ 竹縣文化局納規畫

賴清德今上任滿周年 農民立法院前反對擴大對美採購農產品

賴政府上任將滿周年 農民520立院前反對擴大對美採購

相關新聞

「其餘人口」縣長？ 鍾東錦：我是客家人 不是路人甲

行政院官網國情介紹台灣設籍人口「其餘人口」占96.4%，苗栗縣長鍾東錦今天回答質詢強調「我是客家人」，如果不知道何來何往...

晴空匯火警2勇消殉職周年仍不見調查報告 民代籲公布

去年5月26日新竹市晴空匯社區大樓火警，造成2名消防員不幸殉職，竹市議會時代力量黨團今在事件周年開記者會，雖肯定事發後火...

「豐味苗栗」進駐國道通路 首波14商品於西湖服務區銷售

苗栗縣「豐味苗栗」品牌產品正式邁入市場通路，首波有14項商品，即日起進駐國3西湖服務區南站櫃位銷售；對此，縣府表示，將持...

議員發想定點收垃圾加監視器 要求新豐去化的再利用

新竹縣議員何智達今天總質詢，他關心垃圾收取問題，建議可採定點推動，另外他也關心未來新豐掩埋場垃圾清除後的規畫，呼籲縣府要...

端節連假 桃園大溪北橫永安漁港湧人潮 交管疏導路線出爐

端午節三天連假將至，因應返鄉民眾、遊客前往大溪、復興、永安漁港等觀光景點遊玩，大溪、楊梅分局今天上午規畫5月30日至6月...

桃園兒童玩具圖書館 逢雨必淹

桃園市政府斥資逾8千萬元在八德大湳森林公園內修繕舊軍用房舍，打造兒童玩具圖書館，未料才開館4年，滲漏水嚴重，每逢大雨更會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。