「豐味苗栗」進駐國道通路 首波14商品於西湖服務區銷售

苗栗縣「豐味苗栗」品牌產品正式邁入市場通路，首波有14項商品，即日起進駐國3西湖服務區南站櫃位銷售；對此，縣府表示，將持續推動品牌深化，帶動農業轉型與產業升級，提升苗栗農產在國內外市場的能見度與價值。

苗栗縣政府為推廣及強化在地農特產品品牌識別，自今年起正式推出縣級認證品牌「豐味苗栗」，品牌涵蓋農村的農產品、加工好物、生活好物、文創與農遊等五大類別，由食品安全、行銷與通路等專家組成推動委員會，負責認證及品質把關。

農業處長陳樹義說，首波通過「豐味苗栗」認證商品有50項，其中有14項商品即日起於西湖服務區販售，接下來有機會在全家、統一等超商看見更多「豐味苗栗」；感謝中央地方、通路的支持與合作，讓精選好吃、好買、有面子的特色伴手禮能正式上市，未來也將讓「豐味苗栗」走向消費者日常。

另外，通過「豐味苗栗」認證其他商品，仍須通過通路端選品及市場機制的考驗，會持續協助業者優化商品，並爭取中央經費支持，輔導縣內農產品業者在上架前優化商品，提高「豐味苗栗」農產品的市場競爭力。